Vaccinatiegraad in regio Amsterdam bijgesteld: 10 procent hoger

Beeld Getty Images

De GGD kan sinds kort een completer beeld geven over de vaccinatiegraad in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Nu worden ook de vaccinaties die door andere partijen - zoals huisartsen, zorginstelling en ziekenhuizen - worden gezet, meegenomen in de overzichten van de GGD.

Uit het vernieuwde overzicht blijkt dat het aantal gevaccineerden in de groep 61 tot en met 65-jarigen vele malen hoger is dan eerder werd aangenomen. Deze groep kreeg voornamelijk zijn prik van de huisarts en kon daardoor tot nu toe niet worden meegenomen in het overzicht.

Inmiddels is 72,5 procent van alle inwoners in de veiligheidsregio volledig gevaccineerd; 2,9 procent is gedeeltelijk gevaccineerd en moet dus nog op afspraak komen voor een tweede prik.

Midden september was bijna 62 procent van de regio Amsterdam-Amstelland gevaccineerd; vooral in stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West stokte toen de vaccinatiegraad. Na invoering van de coronapas in de horeca en de culturele sector én door het completere beeld dat de GGD van het aantal vaccinaties heeft, is de vaccinatiegraad 10 procent gestegen.

Positieve testen

Het aantal op corona positief geteste mensen is met 39 procent afgenomen vergeleken met een week eerder. Hier is wel een kanttekening bij te plaatsen: volgens cijfers van de GGD laten minder inwoners zich testen op het coronavirus.

Amsterdam en Diemen blijven de laagste vaccinatiegraad houden in de veiligheidsregio waar onder andere ook Amstelveen en Uithoorn bij zijn aangesloten. De GGD in Amsterdam organiseert daarom voorlichtingsbijeenkomsten en gaat wijken in waar de vaccinatiegraad lager ligt dan gemiddeld. Ook kunnen studenten bij een mobiele priklocatie van de GGD op hun universiteit een prik halen.