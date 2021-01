Vaccinatie van start in verpleeghuis Berkenstede in Diemen: ‘Niks van gemerkt’

Karin Drost-Welp krijgt als eerste een vaccin bij zorghuis Berkenstede. Beeld Eva Plevier

Voor Drost-Welp is het een opluchting dat de prik is gezet. “Ik heb een hersenbloeding gehad en ben bevattelijk voor corona. Er hoefde maar één iemand met corona te kuchen en ik zou besmet raken. Fijn dat ik nu beschermd ben,” zegt Drost-Welp.

Cordaan is een van de twaalf verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties die deze week zijn gestart met het inenten. De tachtig bewoners van Berkenstede worden allemaal vandaag in hun eigen woning gevaccineerd.

Boven de 90 procent

De vaccinatiebereidheid in het huis is groot: ver boven de 90 procent. In het najaar was er een flinke uitbraak op verschillende verdiepingen in het huis. Enkele tientallen verpleeghuisbewoners raakten besmet en een aantal overleed.

Cordaan heeft in totaal 1600 Pfizer-vaccins ter beschikking gekregen en kan daarmee alle daarvoor in aanmerking komende bewoners van de twintig verpleeghuizen en acht gehandicapteninstellingen inenten.

IJburg

Ook gehandicaptenzorginstelling Ons Tweede Thuis is begonnen met het vaccineren van haar bewoners, onder meer in De Marius Meijboom voor bewoners met een ernstige meervoudige beperking en De Meijboom voor mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel op IJburg.

Na deze eerste groep zijn de komende zes weken de overige 140.000 bewoners van verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen aan de beurt. Begin maart moeten alle verpleeghuisbewoners zijn ingeënt.