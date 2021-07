Vaccinatie-unit GGD in Nieuw-West verwijderd na ‘dreigende situatie’ met groep jongeren

Vaccinatielocatie Afas Live in Zuidoost. Beeld Jean-Pierre Jans

Volgens een GGD-woordvoerder ontstond er ‘een dreigende situatie voor GGD-medewerkers en mensen die een vaccinatie kwamen halen’. De woordvoerder kon niet vertellen wat deze situatie precies inhield.

Een politiewoordvoerder laat weten dat GGD-medewerkers werden ‘geïntimideerd en beledigd’. Ook is een voertuig van een beveiliger vernield. Uit hoeveel jongeren de groep bestond, is niet bekend. Eén verdachte werd dezelfde avond nog aangehouden. Over zijn identiteit kon de politie niks zeggen. Ook is het onbekend of hij nog vastzit.

Rond het plaatsen van de vaccinatie-unit ontstond eerder al ophef. Zo zouden omwonenden volgens hen niet goed geïnformeerd zijn over de komst van het vaccinatiepunt en zou een aggregaat bij de unit veel herrie hebben gemaakt, vertelt de politie. Of dat heeft geleid tot de onrust van dinsdagavond, is onduidelijk. “Maar er is goed contact met jongerenorganisaties om te kijken wat er aan de hand is en hoe incidenten in het vervolg voorkomen kunnen worden.”

Volgens de woordvoerder is dergelijke onrust rond een vaccinatie- of testlocatie ‘uitzonderlijk’. “Daar hebben we niks over gehoord de afgelopen tijd. Ook niet over deze locatie.”

Nieuwe locatie

Er wordt op dit moment gekeken naar een nieuwe geschikte locatie voor de mobiele unit. De GGD-woordvoerder benadrukt dat ze deze graag in Nieuw-West houden.

De GGD wil in wijken waar veel mensen zich niet laten vaccineren, de prik laagdrempeliger maken. In Nieuw-West is, net als in Zuidoost, de vaccinatiegraad een stuk lager dan in andere delen van Amsterdam. De hoop en de verwachting is dat als je het ín de wijk aanbiedt, vertrouwd, op een bekende plek en op loopafstand, dat er nog een grote groep aanhaakt, zei Mohamed Hoesein, hoofd van team corona van de Amsterdamse GGD eind juni.