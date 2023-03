Vacature: stagiair op de redactie van Het Parool

Op zoek naar een journalistieke stage? Heb je een sterke neus voor nieuws en een voorliefde voor Amsterdam? Dan zoekt Het Parool jou voor een stage in de periode juni tot en met augustus.

Wat houdt de stage in?

We hebben op drie verschillende redacties stageplekken bij Het Parool: verslaggeverij, kunst/media en PS. De verslaggeverij werkt iedere dag aan het nieuws over Amsterdam en de wereld daaromheen. Tijdens deze stage ga je vaak op pad en schrijf je artikelen voor zowel online als papier over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast werk je mee aan vaste rubrieken voor de bijlage PS: van de ‘Open’, waarin dagelijks een nieuw geopende zaak in Amsterdam centraal staat, en de ‘Weekendtips’, tot de ‘Selfie’, waarin tieners worden geïnterviewd over hun telefoongebruik. Ook is er tijdens je stage ruimte om grotere verhalen te schrijven.

Wie ben jij?

Een student met enige journalistieke ervaring. Iemand met een goede neus voor nieuws en een voorliefde voor Amsterdam. Je bent assertief en creatief in het bedenken van ideeën. Je kunt zelfstandig werken en schrijft foutloos Nederlands.

Wat heeft Het Parool jou te bieden?

Het gaat om een fulltime stage van drie maanden in de periode juni tot en met augustus. Je krijgt volop kansen om ervaring op te doen bij Het Parool onder intensieve begeleiding. De stagevergoeding is 300 tot 350 euro per maand, afhankelijk van de opleiding.

Wat is Het Parool?

Het Parool, voortgekomen uit het verzet, biedt een onafhankelijk geluid uit onze bruisende metropool, de plek waar Amsterdam, Nederland en de wereld in elkaar schuiven. Een Amsterdams merk met een nationale uitstraling, kosmopolitische blik en bekroonde vormgeving. Met de combinatie van nieuwssite, digitale editie, krant en bijlagen PS en PS van de Week weet Het Parool steeds meer betalende lezers te trekken en groeit het bereik van de digitale kanalen.

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Solliciteren kan door een mail te sturen met je cv, motivatie en een paar eerder geschreven artikelen naar stagecoördinatoren Frenk der Nederlanden en Dianne Bleeker (stage@parool.nl).