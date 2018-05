Vacature burgemeester Amsterdam opnieuw opengesteld

Eerder bleek al dat slechts vier van de 29 sollicitanten ervaring hadden in het (lokaal) openbaar bestuur. Met alle respect, maar feitelijk is dat (4) dus het aantal serieuze sollicitaties dat is binnen gekomen. Niet goed genoeg, aldus Amsterdam. — Ruben Koops (@rubenkoops) May 18, 2018

Tussen de 29 personen die hebben gesolliciteerd zaten blijkbaar niet genoeg geschikte kandidaten.



Juni

Uit de eerste ronde kwamen 4 personen naar voren die een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur hadden bekleed, 18 personen hebben of hadden een functie daarbuiten en 7 personen hebben geen functie of deze is onbekend. De procedure wordt nu heropend tot en met zaterdag 2 juni.



Of waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen nu langer op zijn post moet blijven, is nog niet duidelijk, Remkes en Van Aartsen hebben hierover contact. Eerder was het plan om op 5 juli een nieuwe burgemeester te installeren.



Die datum staat nu op losse schroeven maar Remkes zegt dat het streven blijft om voor het zomerreces een nieuwe burgemeester te hebben benoemd. Het reces begint op 20 juli.



Poule vergroten

Al eerder was duidelijk geworden dat voor de post zeer weinig kandidaten hadden gesolliciteerd. Slechts vier sollicitanten hadden ervaring in het (lokaal) openbaar bestuur, een minimale vereiste voor het burgemeesterschap van de hoofdstad van Nederland.



De 11-koppige vertrouwenscommissie wil met de heropening van de vacature deze poule, waaruit gekozen kan worden, vergroten. Waarschijnlijk wordt gehoopt dat geschikte kandidaten die eerder afzagen van een sollicitatie, zich nu realiseren dat zij toch een serieuze kans maken.



