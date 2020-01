Vaarwel donkergroene Amsterdamse plaskrul

De Amsterdamse krul bij de Nieuwmarkt uit 2011. Deze is inmiddels ook verdwenen. Beeld Floris Lok

Voor buitenlandse toeristen is het vaak een hele belevenis. Een groene stalen constructie midden op een van de grachten, waar je via een lus in komt te staan, de benen nog zichtbaar zijn en waar de straal urine van buiten de krul te zien is.

Wildplassen

De krullen van Amsterdam horen bijna bij het straatmeubilair, maar ze zijn langzamerhand aan het verdwijnen. Ook de plaskrul op de Noordermarkt is inmiddels door de gemeente weggehaald.

Volgens een woordvoerder van de gemeente ervaren woonbootbewoners overlast bij het schoonmaken van de krul. Wat ook meespeelt, is dat het toilet niet toegankelijk is voor vrouwen, terwijl de gemeente wel streeft naar meer inclusiviteit.

In 2017 was er nog veel ophef nadat Geerte Piening een boete voor wildplassen aanvocht. “In Amsterdam zijn 35 openbare toiletten voor mannen en twee voor vrouwen. Dat kan toch niet?” zei ze destijds. Piening verloor de rechtszaak en moest haar boete van 140 euro betalen, maar desondanks lijkt de gemeente te hebben geluisterd.

Bushokje

Op de Noordermarkt komt er nu een ‘MVG toiletunit’. De M voor man, de V voor vrouw en G voor gehandicapten. En het is niet de enige locatie waar de gemeente de donkergroene stalen krullen vervangen. Ook urinoirs op de Appeltjesmarkt en het Rembrandtplein staan op de nominatie.

Daarvoor in de plaats komt een ‘compact bouwwerk ter grootte van een bushokje’. Een ruimte die makkelijker schoon te houden is en waar geen benen meer zichtbaar zijn tijdens het urineren. Overdag is de entree gratis, terwijl er in de nacht middels contactloos pinnen 0,25 eurocent neergelegd moet worden.

Toeristen zullen in ieder geval minder opkijken van het nieuwe, atypische Amsterdamse toilet.