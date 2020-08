Vaarverbod bij Somerlust en Weesperzijde wegens drukte

De gemeente heeft de Amstel ter hoogte van Park Somerlust en de Weesperzijde tot verboden gebied verklaard voor bootjes. Het verbod geldt tot en met 30 september.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van de grote hoeveelheid bootjes die zich de afgelopen tijd op deze plekken hebben verzameld. Het zijn populaire plekken om voor anker te gaan en te zwemmen. Het is hier op warme dagen zo druk dat mensen volgens de gemeente geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Niet tussen boten onderling, en niet tussen mensen.

Het verboden gebied wordt gemarkeerd met een ballenlijn in het water. De gemeente kondigt aan dat er bij overtreding direct boetes worden uitgedeeld. Het gebiedsverbod geldt niet voor mensen die op de kade of het gras recreëren.

Park Somerlust bron van drukte

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de gemeente in Park Somerlust beperkingen oplegt. Tijdens het Hemelvaartweekend werden honderden bezoekers door de politie weggestuurd, omdat er geen rekening werd gehouden met de coronamaatregelen. Ook werden er vorige week nog extra maatregelen getroffen om de drukte tegen te gaan. Toen werden er hekken om het park heen geplaatst en werden er beveiligers ingezet om de toeloop in de gaten te houden.