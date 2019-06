Vaarseizoen weer begonnen en daarmee ook de controles

Titia Wagenaar (l) en Mark Seghers van de politie. Beeld Marc Driessen

Aan de achterkant van de Boston Whaler hangen twee dikke buitenboordmotoren van elk 250 pk, wat de boot een soort racewagen op een woonerf maakt. De maximale vaarsnelheid op het Buiten-IJ in Amsterdam is 18 kilometer per uur, maar deze boot haalt, zo schat Mark Seghers (43), hoofdagent van de dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid, zeker tachtig kilometer per uur.

Laat hij het zo zeggen: Als die speedboot vol gas geeft, dan houdt Seghers hem met zijn RIB-politieboot met ruim 300 pk niet bij.

Melding

Seghers kreeg zojuist over deze boot een melding binnen van Rijkswaterstaat: de Boston Whaler voer te hard. Seghers en zijn collega Titia Wagenaar (55), die naast hem staat, gaan erop af. Hup, de hendel gaat omhoog en de speedboot sjeest over het water met vijftig kilometer per uur. Ze naderen de snelle speedboot van achteren. Seghers claxonneert. De stuurman, een zongebruinde zestiger, zet de krachtige motoren in pruttelstand. Hij maakt een nogal ontspannen indruk en reikt Wagenaar de hand zodat zij op de boot kan stappen. Hij legt haar uit dat hij inderdaad eerder iets versnelde om een paar zeilschepen te ontwijken. Wagenaar kent heel wat ‘ja maar’-kletsverhalen, maar dit klinkt haar valide in de oren.

Later zal zij zeggen: “Dat iemand een snelle boot vaart, betekent niet dat hij ook veel snelheidsovertredingen begaat.” Dat blijkt, als Seghers de schipper natrekt: het vaarbewijs is in orde, hij heeft geen openstaande boetes en überhaupt geen overtredingen op zijn naam staan. Na een controle aan boord en een blaastest krijgt hij een hand, een flyer als bewijs dat hij zijn zaakjes op orde heeft en een petje omdat hij alcoholvrij vaart.

Zo zullen er dit weekend in het hele land vele roergangers van bootjes worden gecontroleerd. Het is onderdeel van een landelijke handhavingsactie voor de recreatievaart, waarin onder andere Rijkswaterstraat, de Landelijke Eenheid en het OM samenwerken. Er is steeds meer pleziervaart, dus er zijn ook steeds meer risico’s dat het misgaat. Dat vraagt om extra aandacht. De actie is aan het begin van het zomerseizoen, zodat iedereen die het water op gaat weer even alert wordt gemaakt op de regels: zorg dat je boot in goede conditie is, vaar volgens de regels en nuchter.

Beeld Marc Driessen

Drank

Dat laatste schijnt er maar moeilijk in te gaan. Laveloos en met een dikke tong van de drank treffen de agenten hun pappenheimers aan. “Dan gaat de boot aan de kant en de roerganger mee naar het bureau,” zegt Wagenaar. Het kan exit vaarbewijs betekenen. In Amsterdam zien ze ook met regelmaat zware muziekinstallaties aan boord. In Amsterdam staan ongeveer 7000 pleziervaartuigen geregistreerd, waarvan een deel voor flinke overlast zorgt – met name in de binnenstad. Tussen 2015 en 2017 steeg het aantal klachten over geluidsoverlast met 30 procent.

Om de overlast te beperken heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen. Een daarvan is dat het niet is toegestaan om zonder vergunning en met meer dan dertien mensen (inclusief schipper) te varen. De regel werd in mei ingevoerd om de strijd tegen de wildgroei van commerciële partyboten tegen te gaan. Nu wordt er nog gewaarschuwd, maar dat is straks afgelopen, zegt Seghers. “Als er twintig man opzitten, moeten er zeven af. Ja dat wordt nog wat.”

Dodemanskoord

Volgende controle: Een man in een sloep met twee kinderen, een keffend hondje in een zwemvest en een Hema-tas met proviand voer nèt iets te hard en had zijn dodemanskoord niet om zijn pols. De dodemansknop zorgt ervoor dat als de bestuurder onwel wordt, de motor wordt uitgeschakeld en de boot dus tot stilstand komt. Boete: 220 euro. De man op de boot laat zijn ergernis blijken: “Hier varen ze met zestig kilometer per uur, en nu pak je mij.” Wagenaar blijft bij haar standpunt: “Op de weg moet u ook een gordel om.” En: “Wat nu als u onwel wordt?” Plus: “U heeft twee leuke kinderen op de boot zitten, die wilt u toch graag bij u houden.”

De man vindt het ‘echt onzin’. Voor het petje bedankt hij. Een hand geeft hij ‘voor de vorm dan maar’.

Als hij weg vaart, legt Wagenaar uit waarom die dodemansknop zo belangrijk is. “Het is je plicht om veilig op pad te gaan, zeker met twee jonge kinderen aan boord. Stel dat je bewusteloos raakt en de boot gaat er als een dolle vandoor. Dan kun je wel zeggen: ‘Mijn dochter kan ook varen’. Maar je weet niet hoe zij in zo’n geval reageert. Het is hier achttien meter diep en het water is circa 14 graden koud.”

Dat onbegrip kennen ze inmiddels wel. De vele varianten op ‘ja maar’ ook. En toch, zegt Seghers, blijft het altijd gemoedelijk op het water. “Op de weg willen mensen nog weleens opgefokt raken. Sommige schippers raken ook wel geagiteerd als ze een boete krijgen, zeker als er wat drank in zit. Maar agressief wordt het nooit. Op het water is iedereen toch een beetje op vakantie.”

Boetes

Ruim duizend mensen werden vorig jaar in Nederland beboet voor te hard varen. Daarnaast kregen 1175 roergangers een boete omdat ze hun zaakjes niet op orde hadden, zoals bijvoorbeeld de verlichting. In deze groep zitten ook de mensen die aan de verkeerde kant van de vaarweg voeren. Boete: 140 euro. Dan waren er nog eens 310 mensen die een boete kregen omdat ze geen geldig vaarbewijs hadden. Daar staat een geldstraf van 550 euro voor. Dat is een serieus bedrag, zegt ook Officier van Justitie Achilles Damen. “Maar we praten ook over grote risico’s. Met grote, snelle boten kun je ongelooflijk veel letsel en schade toebrengen.” Het overschrijden van de toegestane maximumsnelheid met vijf kilometer per uur kost 95 euro. Hoe hoger de overschrijding, hoe hoger de boete. En het registratiebewijs van een snelle motorboot niet kunnen tonen, levert een boete van 95 euro op. Regels voor varen en aanmeren in Amsterdam:

- Een paar plekken uitgezonderd, mag je in Amsterdam niet harder varen dan 6 kilometer per uur. Op sommige rivieren of kanalen is dit 9 kilometer per uur. Op het Buiten-IJ geldt een maximum van 18 kilometer per uur.

- Vaar altijd rechts (stuurboord).

- Vaar met maximaal 12 personen plus schipper. Deze regel geldt sinds mei.

- Aanmeren in Amsterdam kan alleen met een geldig vignet.

- De boot moet een naam hebben.

- Draai geen muziek en schreeuw niet.

- Drink geen alcohol als je de boot bestuurt.

- Als de gemeente dat nodig vindt, kan zij de grachtengordel van 00.00 tot 7.00 uur sluiten voor boten.