Vaag gehakketak en een geblokkeerde raketwerper: zo verliep dag 4 van liquidatiezaak Eris

Advocaat Inez Weski (L) arriveert bij de rechtbank voor het verhoor van kroongetuige Tony de G. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Dat zijn stem wordt vervormd, helpt niet, maar ook inhoudelijk kan kroongetuige Tony de G. soms vaag klinken. Over wat het Amsterdamse onderwereldkopstuk Greg R. (73) van liquidaties wist, sprak hij zich eerder veel stelliger uit, bijvoorbeeld toen hij getuigde in ‘de bunker’ in Amsterdam-Osdorp.

Het was Gregs loods in Mijdrecht waar motorbende Caloh Wagoh (vlucht)auto’s en wapens opsloeg, maar wist de nestor onder de verdachten ook dat die voor liquidaties zouden worden gebruikt? Het werd er dinsdag niet duidelijker op. Uiteindelijk beaamde de spijtoptant, na enig aandringen van R.’s advocaat Christian Flokstra, dat de loods ook wel ‘de loods van Tony de G.’ kon worden genoemd in plaats van de loods van Greg R., want De G. had zelf een sleutel en kwam er op eigen houtje.

Advocaat Inez Weski staat in de zaak Eris weliswaar Jermaine B. bij, maar ze stak veel energie in de verdediging van haar andere cliënt, die in Eris níet is gedagvaard: Ridouan Taghi. Keer op keer liet ze Tony de G. herhalen dat hij Taghi niet kende. Nooit gezien, alles gehoord van ‘president’ Delano R. van zijn motorbende Caloh Wagoh, die hem voortdurend in vertrouwen zou hebben genomen. Voor Weski staat het wel vast: de recherche heeft de kroongetuige ‘getraind op de naam Taghi’.

Beschieting

Hoofdverdachte Delano R. had zich, tot weerzin van justitie, niet naar de bunker laten brengen omdat hij volgens zijn advocaat ‘geen zin heeft in welles-nietsspelletjes met de kroongetuige’. De rechtbank weigerde ‘een bevel tot medebrenging’ uit te vaardigen waarmee hij onder dwang zou kunnen worden opgehaald, zoals de aanklagers hadden gevraagd.

Tony de G. herhaalde hoe een gezin in Doorn aan een ramp ontkwam. Eind juni 2017 moest een lid van de beruchte Antilliaanse bende No Limit Soldiers met een raketwerper een leegstaand huis van een crimineel beschieten, op nummer 30, maar de schutter richtte de bazooka op een huis vlakbij dat ook nummer 30 had, aan een andere straat.

Gelukkig blokkeerde het wapen – waarna de beoogde schutter volgens Tony de G. furieus riep dat opdrachtgever Delano R. hem ‘een miljoen moest betalen’. De G., nu: “Delano had het druk en was niet bereikbaar.”

De volgende nacht beschoot zijn gewezen boezemvriend Michel K. volgens De G. het juiste huis alsnog (en raakte daarbij ook de veranda van de buren). “Na vier schoten bleef het wapen hangen. Later bleek dat een kogel vastzat in de loop.”

Onbevredigend

De spijtoptant dacht 10.000 euro te krijgen voor zijn rol als observant en chauffeur, maar het werd 2.000 euro. Michel K. ontkent te hebben geschoten. Tegen zijn oude vriend: “Voor de duidelijkheid, ik was er keihard op tegen om te gaan schieten toch?”

Tony de G.: “In de beginfase was je erop tegen, uiteindelijk heb je het uitgevoerd.”

Michel K.: “Dat zeg jij.”

De G.: “Dat zeg jij niet?”

K.: “Dat zeg ik niet, nee.”

Ook de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels, op 7 juli 2017 in Breukelen, ziet Michel K. totaal anders. Hij zegt dat hij de auto’s en wapens had geregeld, maar ontkent te hebben geschoten, zoals Tony de G. beweert. Juist De G. was volgens Michel K. de schutter. De kroongetuige herhaalde wat hij steeds heeft gezegd: “Ik heb het meegeregeld, dus ben net zo schuldig aan die moord, maar ik ben niet de schutter geweest.”



Voor de nabestaanden van Wessels zal het verhoor onbevredigend zijn geweest, want die hoorden via een videoverbinding vooral dergelijk gehakketak en niets nieuws.