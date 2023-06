V&D-pand Kalverstraat wordt showroom Chinees elektrisch automerk: ‘We willen hier niet de zoveelste snoepjeswinkel hebben’

In het voormalige V&D-pand tussen de Kalverstraat en het Rokin trekt dit najaar een nieuwe huurder: het Chinese elektrische automerk Zeekr. Een doorsnee winkel wordt het daarmee niet.

Het voormalige V&D-pand, waarvan de winkelverdiepingen al jaren leeg staan, wordt een flagshipstore van het Chinese automerk. Vanaf het najaar wil Zeekr vanuit Nederland en Zweden de Europese markt bestormen met winkels in Amsterdam en Stockholm.

Zeekr (spreek uit: ‘zieker’) is een dochterbedrijf van het Chinese concern Geely waarvan ook Volvo, Polestar en Lynk & Co deel uitmaken.

De twee automodellen van Zeekr die hier verkrijgbaar zijn, komen straks prominent op de begane grond van het voormalige warenhuis tussen Kalverstraat en Rokin te staan, in verschillende uitvoeringen en kleuren.

Oplaadpunt

Toch moet de zaak nadrukkelijk méér worden dan slechts een showroom, zegt Marc Bras, die de Nederlandse markt voor Zeekr onder zijn hoede neemt.

“Mensen kunnen hier straks meer te weten komen over Zeekr. En natuurlijk een auto of oplaadpunt kopen. Maar er zal ook van alles te zien en te leren zijn over duurzaamheid en mobiliteit in het algemeen. We denken bijvoorbeeld aan samenwerkingen met Amsterdamse studenten of startups die hiermee bezig zijn. We hopen dat mensen niet het gevoel krijgen dat ze alleen welkom zijn als ze een auto willen aanschaffen, maar ook binnenlopen uit interesse.”

Ook wil Zeekr graag meedoen met grote evenementen in de stad, om de Amsterdammers die niet per se van plan zijn om een elektrische auto aan te schaffen over de vloer te krijgen.

Tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week in oktober was er op de leegstaande verdiepingen bijvoorbeeld van alles te doen omtrent duurzame mode. “Zoiets zouden we ook graag doen. We zullen binnenkort kijken naar de programmering van de stad, en hopen de ruimte te kunnen openstellen of bijvoorbeeld iets te kunnen regelen qua mobiliteit. Het moet een plek zijn die ook nog interessant is als de nieuwigheid eraf is. Dat wordt een hele uitdaging.”

Vijf jaar

Zeekr heeft een huurcontract van vijf jaar getekend en wil eind dit jaar opengaan. Dat betekent dat het gigantische pand nu snel wordt afgebouwd. De roltrappen zijn verwijderd (de eerste verdieping blijft te huur) en de kelder wordt klaargemaakt voor het experiencegedeelte.

De begane grond blijft geheel open, zodat het oude warenhuisgevoel blijft bestaan. De gevel, die een paar jaar geleden is vervangen, blijft ongeschonden.

De inrichting staat nog niet vast. “We beginnen blanco,” zegt Zeekrtopman Spiros Fotinos. “Het startpunt is de ervaring van elektrisch rijden. Daaromheen ontwerpen we een ruimte die goed voelt. In China hebben we driehonderd zaken geopend in drie jaar. De uitgangspunten zijn hetzelfde, maar de uitwerking zal heel anders zijn.”

Afhankelijk van de vergunning en gesprekken met de gemeente wil Zeekr ook horeca toevoegen. “We gaan niet in de horecabusiness, maar kunnen een koffiecafé gebruiken om ons verhaal te vertellen. De stad wil terecht omliggende zaken beschermen. Daar zullen we mee werken.”

Leegstand

Dat Zeekr in het pand trekt, betekent dat er een einde komt aan jarenlange leegstand. Na het faillissement van V&D, zeven jaar geleden, bleven begane grond, de kelder en eerste verdieping ook na een grote verbouwing leeg staan. De bovenste etages (omgebouwd tot kantoren) werden wel direct verhuurd, inmiddels aan veilingsite Catawiki.

“Nadat V&D wegging hebben we een tijd verbouwd,” zegt Xavier Noach van pandeigenaar IEF Capital. “Vervolgens kwam corona en was het wachten op een goede huurder. We willen hier ook niet de zoveelste snoepjeswinkel hebben, maar een hoogwaardige, unieke partij. Dat was een zoektocht.”

“We vinden het ook heel belangrijk dat ze hier straks niet alleen een auto neerzetten en met de handen over elkaar gaan zitten, maar zorgen dat mensen naar binnen willen komen. Als eigenaar wil je niet alleen dat er iets goeds met je pand gebeurt. Je wilt ook dat een straat daarmee verbetert.”

Hoofdkantoor

Zeekr vestigt ook zijn Europese hoofdkantoor met ‘enkele honderden medewerkers’ op een nog onbekende plek in Amsterdam. “Wij zullen er onze gehele Europese organisatie onderbrengen,” zegt Zeekr-topman Fotinos.

Voor zoveel mensen is in het V&D-pand geen plek. Zeekr zoekt nog naar een locatie. Fotinos: “Amsterdam is qua woonruimte niet de makkelijkste plek, dus moeten we met ons kantoor op een handige, bereikbare plek zitten, zonder in een buitenwijk te staan.”

“We gebruiken geen dealernetwerk voor de verkoop, maar leveren onze auto’s direct aan de consument. Die organisatie zetten we helemaal zelf op.” Daarnaast zoekt Zeekr in de stad een plek voor een garage, waar de auto’s worden afgeleverd en gereviseerd. “Als een klant dat wil, kan de wagen in de buurt van de winkel worden afgeleverd. Maar we krijgen ook een apart service- en deliverycentrum in de binnenstad.”

“We konden uit meerdere steden kiezen. Maar Amsterdam stak er bovenuit. Amsterdam en Nederland zijn op het gebied van elektrische mobiliteit al veel verder dan andere Europese markten. Dat zagen we al toen we hier over straat liepen. Duurzame mobiliteit is hier onderdeel van de samenleving, van elektrische fietsen tot voertuigen.”