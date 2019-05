UWV verwacht: meer werklozen, ondanks krapte op de arbeidsmarkt

Het klinkt onwaarschijnlijk: terwijl werkgevers op de krappe arbeidsmarkt van gekkigheid niet weten waar ze hun personeel vandaan moeten halen, voorspelt uitkeringsinstantie UWV dat de werkloosheid gaat oplopen. Het gaat om een uiterst beperkte stijging van het aantal WW-uitkeringen in 2020.

Het aantal banen in Nederland blijft toenemen, maar langzaam maar zeker begint de groei te stagneren. Vorig jaar groeide de werkgelegenheid met liefst 2,5 procent. Voor volgend jaar verwacht het UWV dat dit maar de helft zal zijn, hooguit zo’n 1,3 procent.

Zelfs in en rond Amsterdam is dat te merken, al neemt de werkgelegenheid hier ook volgend jaar met meer dan 2 procent toe.

In 2019 en 2020 ziet het UWV in en om Amsterdam het aantal banen met 43.000 oplopen. Dankzij de internationale hoofdkantoren, het toerisme en Schiphol neemt de werkgelegenheid hier sneller toe dan in Nederland als geheel, waarvoor UWV een groei van 300.000 banen voorziet.

Snelste groei

Opvallend is ook het verschil in de sectoren die de snelste groei met zich meebrengen. Landelijk komt de toename van het aantal banen in de eerste plaats voor rekening van de zorg, als gevolg van de vergrijzing en extra overheidsinvesteringen. In en om Amsterdam heeft de zorg een minder dikke vinger in de pap en volgt pas na sectoren als de ict en de specialistische zakelijke dienstverlening, zoals advocaten, accountants en architecten.

Omdat het aantal vacatures minder snel groeit en tegelijk meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, verwacht het UWV een lichte stijging van de werkloosheid.

“Op de arbeidsmarkt is minder snel een match,” legt arbeidsmarktadviseur Alexandra Benning uit. Ze haast zich te zeggen dat de werkloosheid daarmee nog steeds laag zal zijn. “Zowel historisch als internationaal gezien.”

Inhaalslag

Het UWV noemt de teruglopende groei van het aantal banen daarom niet meer dan logisch. De economie groeit minder snel dan in 2017 en 2018. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor werkgevers lastig om vacatures te vervullen.

“2017 en 2018 was een inhaalslag met niet heel normale groei,” zegt Benning. “We zijn de afgelopen jaren een beetje verwend geraakt. Nu gaan we back to normal.”