UWV: Lerarentekort speelt vooral in de Randstad

UWV voerde het onderzoek uit op verzoek van Trouw.



Vooral in het westen van Nederland is het moeilijk om vacatures voor basisschoolleraren te vullen. In het noorden, oosten en zuiden blijkt dit veel gemakkelijker te gaan. Daar is het aanbod groter dan de vraag, waardoor scholen keuze hebben uit genoeg leraren. Het aanbod van leraren in het westen is veel kleiner.



Freek Kalkhoven van het UWV geeft toelichting aan Trouw. "In theorie zou je het lerarentekort best kunnen oplossen door alle leraren gelijkmatig over het land te verdelen."



Randstad

Vooral in steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is het vinden van geschikte leraren lastig. Oorzaak hiervoor zijn mogelijk de hoge huurprijzen in deze steden. Een leraar in Amsterdam verdient namelijk evenveel als in Maastricht, en moet daar ook de hogere huur van betalen.



Steden als Amsterdam proberen leraren nu te lokken met goedkopere huisvesting. Daarnaast blijkt uit cijfers van Arbeidsmarkt Platform PO dat basisschoolleraren vaak vrouwen zijn die parttime werken en niet de kostwinnaar zijn in huis. Dat maakt het ook lastiger om te verhuizen voor een baan.



Lokkertjes

Het Arbeidsmarkt Platform PO wil daarom dat de overheid het via belastingen of kinderopvang aantrekkelijker maakt voor leraren om meer te gaan werken.



"Het lerarentekort loopt op tot 4.100 in 2022 en 11.000 in 2027. Wij vinden dat het nog makkelijker moet worden om een zijinstroomtraject te volgen,'' zei woordvoerder van de PO-raad Annemieke Kooper eerder al in Het Parool.



