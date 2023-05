UWV: gratis kinderopvang leidt in regio Amsterdam tot drie keer groter medewerkerstekort

Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Nu al staan er zo’n 550 vacatures open in de kinderopvang in de regio Amsterdam. Dat tekort wordt de komende jaren alleen nog maar groter, zeker als nagenoeg gratis kinderopvang wordt ingevoerd, verwacht het UWV. Vanwege bezuinigingen, maar ook de verwachte extra vraag naar kinderopvang en de bestaande personeelstekorten, stelde het kabinet die plannen onlangs al met twee jaar uit tot 2027.

Als er geen kinderopvang beschikbaar is, heeft dat gevolgen voor het personeelsaanbod in andere sectoren. Ouders zijn dan minder beschikbaar om te werken. “Het is cruciaal dat er voldoende kinderopvang is voor werkende ouders, zodat werknemers optimaal beschikbaar zijn in deze zeer krappe arbeidsmarkt in Groot Amsterdam,” zegt UWV-rayonmanager Anita Oonk.

Het UWV zet zich in samenwerking met kinderopvangcentra, onderwijs en gemeenten in om de tekorten terug te dringen, zoals het aanbieden van omscholingstrajecten. Ook is er een website waar mensen, ook zonder werkervaring in de kinderopvang, zich kunnen aanmelden.

Vierogenprincipe

De regio Amsterdam kampt al jaren met een tekort aan medewerkers in de kinderopvang. Dat leidt er in sommige gevallen toe dat het vierogenprincipe niet kan worden gehanteerd en kijkt of luistert niet altijd iemand mee met een pedagogisch medewerker.

Dat vierogenprincipe wil de gemeente Amsterdam niet loslaten. ‘Van essentiële kwaliteitseisen wordt niet afgeweken,’ schreef wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) dinsdag in antwoord op raadsvragen. De GGD ziet toe op de naleving ervan.

