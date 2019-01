UWV: Aantal uitkeringen daalt minder snel in Amsterdam

Dat blijkt uit cijfers die het UWV donderdag bekendmaakte. Het aantal Nederlanders met een uitkering daalde met 20,4 procent, ruim 5 procent meer dan de inwoners van Groot Amsterdam. Eind december konden 20.362 Amsterdammers niet zonder uitkering.



De daling in zowel Amsterdam als in de rest van Nederland is onder meer te danken aan de aantrekkende economie. Werkzoekenden solliciteren op banen die afwijken van hun vorige werk. Deze afname was het grootst bij de bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Receptionisten vinden bijvoorbeeld werk als klantenservicemedewerker.



Banenplannen

Overigens neemt het aantal Amsterdammers dat langdurig in de bijstand zit niet af. In 2017 had 48 procent langer dan vijf jaar geen uitkering, vier jaar eerder was dat vijf procent minder.



Vorige maand werd duidelijk dat het Amsterdamse college miljoenen uittrekt om werklozen met banenplanen, subsidies en afspraken met bedrijven weer aan een baan te helpen.