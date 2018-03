UvA zet in op kunstmatige intelligentie met nieuw gebouw

'Gelukkig wil niet elke student meer in loondienst' Hoe komt de Amsterdamse economie in haar derde gouden eeuw? Joost Reimert, die de knapste studenten van de UvA leert hoe ze hun eigen bedrijf beginnen, gelooft in Science Park - ons eigen Silicon Valley. (link)

De ontwikkeling van een AI-centrum is niet alleen belangrijk voor Amsterdam en de UvA, zegt De Rijke. "Je ziet nu steeds meer de maatschappelijke discussie gevoerd worden over hoe ver kunstmatige intelligentie mag gaan. We leveren allemaal data in bij buitenlandse bedrijven zoals Facebook of Google. Daar moet eigen expertise tegenover staan. De beste manier van sturing is zelf technologie ontwikkelen die werkt zoals wij dat willen, volgens onze waarden."



Futuristisch

De hoogleraar merkt dat zijn vakgebied al minder een ver van bedden-show is dan voorheen, toen kunstmatige intelligentie mede ingegeven door films nog een futuristisch iets van ver weg leek. "Je kunt in AI nog altijd grote vergezichten hebben, maar er zijn inmiddels genoeg voor de hand liggende toepassingen die ook het dagelijks leven hier raken. AI zit in je mobiele telefoon en er wordt bijvoorbeeld al een tijdje getest met zelfrijdende auto's, ook in Nederland."



Met het nieuwe pand moeten studenten en onderzoekers gehuisvest worden, maar moeten er ook vooral innovaties tot stand komen waar het bedrijfsleven en de maatschappij iets aan hebben, zoals oplossingen voor vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg, veiligheid of duurzaamheid. De Rijke: "Het is van belang om in te zien dat er goed AI-onderzoek wordt gedaan in Amsterdam en dat hier spannende dingen gebeuren. Hiermee kunnen we een flinke concentratie aan talent bij elkaar krijgen en houden."



Implicaties

Kunstmatige intelligentie heeft implicaties op juridisch, ethisch en cultureel vlak. Verschillende disciplines en studies op de UvA, niet noodzakelijk alleen maar op het gebied van bèta, kunnen daarom straks aan de slag in het nieuwe centrum.



Volgende maand buigt het College van Bestuur zich over de benodigde investering voor het nieuwbouwplan. De ambitie is volgend jaar te beginnen aan de bouw van een pand dat in 2021 opgeleverd kan worden.