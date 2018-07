UvA worstelt met grote groei studie Kunstmatige Intelligentie

We zijn overmand door succes Opleidingsdirecteur Cees Snoek, UvA

Selectie

Het aantal aanmeldingen voor de master Kunstmatige Intelligentie was doorgaans zo'n 200 à 300. Dit jaar meldden 700 man zich aan. Na een strengere selectie (flexibel omgaan met de eisen was er dit jaar niet bij) werden 300 studenten toegelaten. "En we hopen dat er nog wat mensen afzeggen." In het schooljaar 2019-2020 gaat de universiteit over tot een numerus fixus.



Het probleem zit hem niet zozeer in de capaciteit van de zalen, zegt Snoek, maar in de intensieve begeleiding van de kleine projectgroepen en de scripties die gepaard gaat met de master. Daarvoor zij meer gespecialiseerde mensen nodig, die vaak meer aangetrokken zijn tot de industrie zelf dan tot het onderwijs.



De masters Information Studies en Informatica kennen hetzelfde probleem. Snoek: "Het is een beetje god zegene de greep de komende tijd. We zullen allemaal een stapje harder moeten."



Buitenland

De VU herkent de aantrekkingskracht van de branche en het buitenland en ziet tegelijk een forse stijging, bijna verdubbeling, van de aanmeldingen: 96 in 2018 ten opzichte van 50 in 2017. Voor de universiteit is deze hoeveelheid echter nog prima te behappen, zegt een woordvoerder. Van een numerus fixus of iets dergelijks is dus ook geen sprake. "Maar de masteropleiding Artificial Intelligence raakt steeds meer in trek, dus het kan zijn dat we ook die kant op gaan."



Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), dat reageert op de berichtgeving, vindt het vooral belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd moet kunnen worden. 'Dit is natuurlijk onmogelijk met een dusdanig hoge instroom.' De toename van het aantal opleiding met numerus fixus noemt ISO 'onwenselijk'.