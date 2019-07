UvA wil werkdruk verlagen door extra vakantieweek in voorjaar

Beeld ANP

Dat bevestigt een woordvoerder van de universiteit na berichtgeving van Folia. Het zou gaan om een onderwijsvrije week in mei, vanaf het collegejaar 2020/2021. “Er wordt aan gewerkt en de plannen zijn redelijk concreet, maar er zijn nog geen handtekeningen gezet,” aldus de zegsvrouw.

Bij de meeste hogescholen en universiteiten hebben studenten twee keer per jaar vakantie: rond kerst en in de zomer. Uit een enquête onder studenten op het Science Park bleek, zo vertelt een lid van de Centrale Studentenraad van de UvA tegen Folia, dat studenten behoefte hebben aan een week rust na de winterperiode.

De week in mei moet een ‘onderwijsvrije week’ worden, waarin geen lessen plaatsvinden en geen opdrachten worden gepland. Worden de weken om die vakantie heen dan niet drukker? In minder tijd moet dezelfde stof worden behandeld en moeten vakken worden afgerond.

“Dat zou kunnen,” zegt een woordvoerder van de UvA. “De praktijk moet uitwijzen hoe dat precies bevalt. Het is aan studenten zelf om die week in te vullen en of ze die week daadwerkelijk niets doen.”