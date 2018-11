UvA wil studentenwoningen in Almere tegen kamertekort

''De woningen zullen vooral voor internationale studenten bedoeld zijn, omdat reizen voor deze studenten al normaal is," zegt Hans den Boer, woordvoerder huisvestingsontwikkeling van de UvA.



Er is voor Almere gekozen omdat de verbinding tussen Almere en Amsterdam redelijk goed is. ''De treinverbinding zou in de avond en nacht alleen nog wel beter kunnen," stelt Den Boer. ''We willen namelijk de beleving geven alsof je met de tram naar huis gaat. Vanuit Windesheim Flevoland is er ook interesse om internationale studenten naar de stad te trekken.''



11.000 woningen

Het tekort aan studentenwoningen in Amsterdam is groot. Op dit moment is er een gebrek aan 11.000 woningen voor studenten. ''We huren al vakantieparken af om studenten te huisvesten en we starten projecten zoals in de Bijlmerbajes. Toch is het tekort nog steeds nijpend, vandaar dat we uitwijken naar een stad als Almere."



De UvA gaat de woningen niet zelf bouwen, maar zegt wel te kunnen bemiddelen tussen verschillende partijen, zoals de gemeente en projectontwikkelaars. ''We zijn geen woningcorporatie. Er gaat geen geld naar andere zaken behalve het onderwijs," zegt Den Boer.



Vooralsnog zijn er vanuit de UvA geen plannen om ook studentenwoningen in andere steden te gaan bouwen. Van Den Boer hoopt dat begin volgend jaar de concrete plannen zijn vastgelegd op papier. De UvA hoopt de eerste huizen over zo'n twee tot drie jaar te kunnen realiseren.