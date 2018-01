UvA wil rem op groeiend aantal internationale studenten

Hoe populairder Engelstalige studies worden, hoe eerder een studentenstop wordt ingesteld en hoe moeilijker Nederlandse studenten binnenkomen

In Amsterdam blijft één op de vier buitenlandse studenten na zijn studie hangen. Daarmee is de stad koploper in het land en sluit de trend aan op de groeiende internationalisering en het aantal expats in de stad.



Kamernood

Niet iedereen is blij met de groei. De kamernood onder alle studenten is groot, dus praktisch gezien is er niet genoeg plek voor internationale studenten. Na berichten over in tenten slapende studenten vond SP-wethouder Laurens Ivens het in september 'genoeg': "Universiteiten moeten zich afvragen waarom zij de sluizen openzetten voor nieuwe studenten." Hij suggereerde dat de VU en de UvA internationale studenten trekken omdat die geld opleveren.



De universiteiten bestrijden dat. Buitenlandse studenten leveren netto niet méér op - de onderwijsinstellingen krijgen meer collegegeld van studenten van buiten de EU, maar het bedrag dat ze van Nederlandse en EU-studenten krijgen, wordt door de overheid aangevuld.



Wel vinden de onderwijsinstellingen het belangrijk dat er verschillende culturen samenkomen in de collegezaal. Het hoger onderwijs is interna­tionaal en moet dat blijven, vinden zij. Een 'international classroom' wordt dat genoemd.



Toegankelijkheid

Nu blijkt dat ook die ambitie een rem nodig heeft. Maex wil geen collegezalen met 80 procent studenten uit Duitsland en China, landen die het sterkst zijn vertegenwoordigd op Nederlandse universiteiten.



Ook is er zorg over de toegankelijkheid van opleidingen. Hoe populairder Engelstalige studies worden, hoe eerder een studentenstop wordt ingesteld en hoe moeilijker Nederlandse studenten binnenkomen.