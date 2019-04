UvA-wetenschappers: 'Slim bedje' kan huilbaby troosten

Dat concluderen drie wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en Sein, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde.



Ze vergeleken de troostende capaciteiten van het bedje gedurende twee minuten met het troostende gedrag van ouders en stelden vast dat beide methoden effectief zijn: de baby werd zichtbaar rustiger en de hartslag daalde. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Plos One.



Stofzuiger

De Snoo Smart Sleeper reageert op het gehuil van een baby met bewegingen en geluid. Als het gehuil zacht is, wiegt het bedje zachtjes en klinkt het geluid van vallende regen op een dak. Bij harder gehuil wiegt het bedje iets harder en klinkt een stofzuiger of de hartslag van een volwassene.



Het wiegje is ontworpen volgens de inzichten van de Amerikaanse kinderarts Harvey Karp. "De theorie is dat kinderen ook na een zwangerschap van negen maanden eigenlijk te vroeg geboren worden," zegt onderzoeker Roos Rodenburg. "Maar het is biologisch onmogelijk dat kinderen langer in de baarmoeder blijven. Anders kunnen ze er niet meer uit."



Bijspringen

Vanuit die theorie moet het troostgedrag bij pasgeborenen de omstandigheden in de baarmoeder zo veel mogelijk nabootsen. Om die reden helpen wiegen, gelijkmatig achtergrondgeluid en het beperken van de bewegingsruimte, zoals inbakeren.



Het slimme wiegje kost zo'n 1163 euro. Als de baby huilt, probeert het wiegje drie minuten voor rust te zorgen. Heeft dat niet geholpen, dan stopt het ermee: een signaal dat ouders moeten bijspringen.



Rodenburg realiseert zich dat de studie het bedje, dat verkocht wordt door Karps bedrijf, promoot, maar benadrukt dat het bedrijf op geen enkele wijze bij het onderzoek is betrokken. Verder wijst ze erop dat het wiegje een hulpmiddel is en geen vervanging voor troostende moeders en vaders.