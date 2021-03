UvA Walks: eindelijk weer eens een onbekende ontmoeten

Laurent Authier (links) en Arthur Wiggers wandelen in het Vondelpark. Beeld Susanne Stange

Ze lachen. Dat is een goed teken. Van een afstandje ziet het eruit of Arthur Wiggers (20), tweedejaars student politicologie, en Laurent Authier (21), derdejaars student rechten, een geanimeerd gesprek hebben. Ze zijn gekoppeld via UvA Walks, kregen elkaars nummer en spraken af in het Vondelpark. Een half uur geleden kenden de twee elkaar nog niet.

“Tijdens de lockdown mis ik het ontmoeten van nieuwe mensen het meest, de laatste keer dat dat gebeurde is best lang geleden,” zegt Authier. “Veel alleen ben ik niet, ik heb op Uilenstede veertien huisgenoten, maar je ziet wel steeds dezelfde mensen. Dit is even iets nieuws.”

Zijn nieuwe kennis Wiggers ging voor corona veel naar feestjes, deed vrijwilligerswerk, kwam overal mensen tegen. “Nu heb je een Zoomleven en het is lekker om daar even uit te stappen.”

De ontmoeting is te danken aan student politicologie aan de Universiteit van Amsterdam Tim Wagelaar (20). Hij had aan het begin van het nieuwe studiejaar plannen voor een platform waarmee studenten elkaar ondanks de thuiscolleges in kleine groepjes konden ontmoeten voor iets als museum- of bioscoopbezoek. Dat bleek al snel geen optie meer door aangescherpte maatregelen, maar alle wandelaars op straat brachten hem op het idee voor UvA Walks.

Eenzaamheid

Studenten kunnen zich opgeven en worden gekoppeld aan een willekeurige andere student voor een stukje lopen op een plek naar keuze, of een belletje, als fysiek afspreken vanwege bijvoorbeeld virusrisico’s geen mogelijkheid is.

Veel jongeren lijden aan eenzaamheid, een gebrek aan sociale contacten of gewoon verveling, zegt Wagelaar. Volgens recent onderzoek van ResearchNed kampen studenten met sociaal-emotionele problemen door het gemis van contact met docenten en medestudenten. “Dit is een leuke, en veilige, manier om nieuwe mensen te ontmoeten.” Hij liet zichzelf ook twee keer koppelen. “Ik denk echt niet dat wandelen depressies oplost, maar het maakt de lockdown iets draaglijker. Het geeft een beetje lucht.”

Ook de twee studenten in het Vondelpark geloven dat dit soort ontmoetingen goed kunnen zijn. “Je bent even de deur uit en het doorbreekt de sleur,” zegt Authier. “Als dit veel langer gaat duren, is er misschien wel meer dan een wandeling voor nodig, maar nu helpt het in ieder geval een beetje.”

650 duo’s

Voorkeuren opgeven zoals wandelen met een internationale student of iemand van een andere studie dan je eigen, is geen optie op dit gratis platform. Wagelaar: “We houden het zo simpel mogelijk en blijven weg van Tinderachtige praktijken. Wil je wel zoiets, dan kun je terecht op een datingapp.”

Wagelaar testte het idee bij zijn eigen faculteit en toen dat aansloeg konden ook andere UvA-studenten zich opgeven. Die eerste week, begin februari, had hij 700 aanmeldingen binnen en elke week komen daar zo’n honderd bij. In Amsterdam gingen in een maand tijd 650 duo’s aan de wandel en dat bleef in andere studentensteden niet onopgemerkt. Ook in onder meer Rotterdam, Nijmegen en Tilburg worden studenten aan elkaar gekoppeld voor een wandeling.

In het Vondelpark maken Wiggers en Authier grappen over hoe saai ze elkaars studie vinden, bespreken waar ze vandaan komen en hebben het over gemeenschappelijke kennissen. Wiggers had zijn toekomstige wandelpartner van tevoren wel even gegoogeld. “Dan heb je een gezicht erbij. Niet omdat ik het spannend vond, hoor. Want wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat je elkaar niet mag?”