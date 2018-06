UvA-voorzitter Ten Dam: 'Ik ben niet boos, maar ik baal wel'

Waarom heeft u het tentenkampje vrijdagavond door de politie laten ontruimen?

"Laat me eerst zeggen dat we blij waren met de Mars voor Onderwijs. Ik was er zelf niet bij, maar demonstreren mag. De mars was rond 17 uur afgelopen. Daarna hebben ze op het veldje gezeten. En rond 22 uur is hen vriendelijk gevraagd weg te gaan omdat het terrein en de panden gingen sluiten. We wilden ook dat ze vertrokken omdat er kinderactiviteiten op het veld zouden zijn op zaterdag. En we hadden klachten van de buren gekregen over geluidsoverlast. De bottomline is dat na tienen de panden en terrein dichtgaan. Dat was ook duidelijk gezegd tegen de studenten. Maar er was een kleine groep die niet wilde gaan."



Jullie stonden eerst aan dezelfde kant: een oproep voor meer geld voor onderwijs en onderzoek. Nu gaat het alleen over het politiegeweld.

"Dat is buitengewoon jammer. Ik baal dat de groep niet vertrok en het op een confrontatie liet afkomen. Terwijl wij als college van bestuur scherp aan de wind zijn gevaren om dezelfde zorgen te uiten in een brief aan de minister."



De studenten vinden het gek dat u niet even bent langsgekomen om te praten.

"We hebben een gebiedsbeheerder bij het Roeterseiland. Dat is een van de decanen, Han van Dissel. Hij handelt dit soort zaken af. Je kunt van alles jammer vinden, maar dit is hoe het werkt."