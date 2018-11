UvA verbaasd over kritiek op kwaliteit onderwijs

De UvA herkent zich niet in deze conclusies van de Keuzegids. "We zijn nogal verbaasd over het persbericht. De gids is voornamelijk gebaseerd op de NSE en gaat over tevredenheid van studenten. Het is geen geheim dat we in die enquête lager scoren dan collega universiteiten. Maar tevredenheid en kwaliteit staan niet direct met elkaar in verband," zegt een woordvoerder. "En alle opleidingen halen een voldoende."



Het is niet voor het eerst dat zorgen worden geuit over de kwaliteit van het onderwijs in tijden van flinke groei. Studentenorganisaties hebben zich eerder uitgesproken over het tekort aan plekken in collegezalen, overwerkte docenten en de studiedruk.