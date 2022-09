UvA teruggefloten door kabinet: buitenlandse studenten weren mag niet

Steeds meer buitenlandse studenten kiezen voor Nederlandse universiteiten, wat leidt tot verdringing van Nederlandse studenten Beeld ANP

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) beantwoordde dinsdag Kamervragen van zijn VVD’er Hatte van der Woude. Zij stelde deze vragen naar aanleiding van het bericht dat de UvA quota voor buitenlandse studenten wilde instellen. Het gaat daarbij specifiek om populaire studies als psychologie en politicologie. Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, kondigde vorig jaar aan dat ze nadacht over ‘onconventionele maatregelen’ om de instroom van het aantal buitenlandse studenten te beperken.

Wiersma stelt dat de maatregelen die de universiteit wil nemen niet mogen. “Als de wettelijke basis ergens niet is, dan mag het niet en dan kan het dus niet. Dan hebben we de inspectie bijvoorbeeld die we kunnen vragen om daarop toe te zien,” aldus de minister dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Wiersma wees daarbij op de verantwoordelijkheid van de universiteiten zelf om de aanwas van buitenlandse studenten onder controle te houden. Zij moeten verantwoord werven in het buitenland, aldus de minister: als er geen huisvesting is, moeten universiteiten buitenlandse studenten daarover informeren. “Het zijn toch daadwerkelijk de instellingen die die studenten werven.”

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) meldde in juni aan de Tweede en Eerste Kamer dat hij de wetgeving waar universiteiten om vragen op pauze zette. Dijkgraaf heeft toegezegd dat hij begin 2023 voorstellen hierover naar de Tweede Kamer stuurt.