UvA-studenten starten petitie na schrappen uitwisselingen

Carli Kooijman (21), derdejaars PPLE-student op de UvA: ‘Vorig jaar was schrappen logisch, maar nu niet meer.’



“Dat mijn uitwisseling naar NYU in New York in 2020 niet door zou gaan begreep ik. Toen was de situatie echt onzeker, maar nu er volop gevaccineerd wordt had ik er wel vertrouwen in. Iedereen eigenlijk. We dachten dat de universiteit in ieder geval heel hard zijn best zou doen om uitwisseling met enkele landen en universiteiten mogelijk te maken.”

“Ik ben derdejaars, als ik deze zomer mijn bachelor afrond heb ik anderhalf jaar online gestudeerd. De hélft. Als ik op uitwisseling zou gaan zou het in ieder geval eindigen met iets heel gaafs.”

“Mijn afstuderen een jaar uitstellen is helaas geen optie, want ik heb nu al een enorme studieschuld. Dit was echt een once of a lifetime-kans. Ik wil heel graag met het UvA-bestuur in gesprek, om ze te overtuigen dat de beslissing die ze nu maken écht veel te voorbarig is."