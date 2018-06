UvA-studenten laten opnieuw van zich horen

Vrijdag hadden de studenten een tentenkampje opgezet op een grasveld bij de Roeterseilandcampus, het eindpunt van de Mars voor Onderwijs tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs. Een ingrijpen van de politie volgde, iets wat er volgens de studenten hardhandig aan toe ging.



Zo'n 60 studenten kwamen zaterdag opnieuw in actie. Dit keer tijdens de Universiteitsdag, waar bestuursvoorzitter van de UvA Geert ten Dam te gast was bij Room for discussion, het interviewplatform van de universiteit.



Balen

De studenten braken in in het gesprek met een zogenoemde mic check, waarbij de groep de woorden van een persoon na roept. Ze wilden een verklaring voor de politieactie de dag ervoor. Ten Dam liet daarop weten te balen 'als een stekker' van de gebeurtenissen.



Na de actie verlieten de studenten de zaal weer.



GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil liet al weten via Kamervragen opheldering te willen van Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven over het optreden van de politie vrijdag.