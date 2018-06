UvA-studenten de straat op tegen bezuinigingen in onderwijs

Je ziet gewoon dat docenten onder te veel druk staan Alma Apt, student filosofie

Gingen UvA-demonstraties meestal tégen het bestuur van de universiteit, nu is het college van bestuur het in grote lijnen met de studenten eens.



Zij stuurde deze week een brief aan de minister van Hoger onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) om te stoppen met bezuinigen en weer te investeren in het hoger onderwijs.



Het hoger onderwijs krijgt nog een bezuiniging van 183 miljoen euro voor de kiezen en er komt mogelijk nog een korting van 135 miljoen euro vanwege het tekort op de onderwijsbegroting.



Het systeem kraakt

Het college van bestuur ziet dat het systeem 'kraakt en tegen grenzen aanloopt' en 'dat er echt niets meer af kan', omdat de effecten van jarenlang bezuinigen zorgelijk zijn: 'grotere werkgroepen, grote hoorcolleges, studenten met burn-outs, weinig tijd voor individuele begeleiding en daarbij behorende frustratie van zowel studenten als medewerkers.'



De Mars voor Onderwijs wordt niet alleen gelopen door studenten aan de UvA: studentenbewegingen uit Groningen, Utrecht en Nijmegen ondersteunen de actie ook. De initiatiefnemers hopen dat de demonstratie een opmars is tot meer protestacties in heel Nederland.



Afgelopen 22 mei was er al een Night of Protest van de verschillende studentengroepen in samenwerking met het collectieve protestnetwerk Wo in actie (wetenschappelijk onderwijs in actie).



Lees ook: 'Bezet, blokkeer, dit beleid pik ik niet meer!'