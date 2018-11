UvA-studenten achterhalen telefoonnummer Rutte

De studenten hebben het nummer op internet gevonden tijdens een gastcollege van onderzoeksplatform Belingcat met internetexpert Henk van Ess. De gegevens van Rutte zouden te vinden zijn in een tool die recruiters gebruiken om informatie van mogelijke werknemers te verzamelen.



Van Ess vermoedt dat het nummer van de premier en een aantal Kamerleden hier in zijn gekomen na het downloaden van een app. Met het accepteren van de voorwaarden is waarschijnlijk data gedeeld die later verkocht is aan de makers van de recruiterstool.



Gestalkt

"Ik weet niet eens waar het staat," reageerde Rutte laconiek op zijn wekelijkse persconferentie. Het laat volgens hem wel zien dat mensen bewust moeten zijn van de veiligheid op internet.



Rutte kreeg een sms'je van Van Ess dat zijn nummer was achterhaald. "Heel aardig," aldus de premier. Hij denkt nog niet na over een ander telefoonnummer. Pas als hij 'gestalkt' gaat worden, verandert hij het nummer, liet hij weten.