UvA-student (24) overleden na mixen GHB en alcohol

De 24-jarige man gebruikte de drug in combinatie met alcohol

Gebruikers van het vloeibare verdovingsmiddel raken in een lichte roes, kunnen meer zelfvertrouwen krijgen en seksuele gevoelens worden versterkt.



De veronderstelde veiligheid blijkt een levensgevaarlijke keerzijde bij dit middel, een combinatie van het schoonmaakmiddel GBL en de gootsteenontstopper natronloog.



De dosering luistert nauw. Gebruikers die te veel nemen of GHB mixen met alcohol of andere drugs, kunnen in coma raken, verslaafd raken en zelfs overlijden.



Onder behandeling

In 2016 werd het middel negen mensen fataal, blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut. Meer dan achthonderd gebruikers meldden zich bij een verslavingskliniek voor hulp bij hun GHB-verslaving, dat is bijna acht keer zoveel als tien jaar geleden. In Amsterdam overleden de laatste twee jaar drie mensen na gebruik van GHB in combinatie met andere drugs.



Volgens De Loor heeft de toename van GHB-slachtoffers mede te maken met het imago dat eromheen hangt: "Het is goedkoop, sommigen zien het als vervanging van alcohol en door media weet tegenwoordig iedereen hoe het zelf te fabriceren is. Het is een zorgelijke ontwikkeling."



Voor vrienden, kennissen en studiegenoten van de 24-jarige UvA-student is dinsdag een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in het cultureel studentencentrum Crea op Roeterseiland.