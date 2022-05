UvA stopt met jaarcontract voor juniordocenten ‘We doen het als werkgever niet goed’

Geert ten Dam, bestuursvoorzitter van de UvA. Beeld Friso Keuris

Als het aan bestuursvoorzitter van de UvA Geert ten Dam ligt, komt er nog voor de zomer een nieuw docentenbeleid. Het huidige docentenbeleid geldt als ‘ouderwets’. De gesprekken met de vakbonden lijken tot een akkoord te leiden, aldus Ten Dam.

Nakijkstaking

Als alles rond is, zijn er vanaf komend collegejaar geen jaarcontracten meer voor juniordocenten, maar een aanstelling van 0,8 of 1 fte en een arbeidsovereenkomst voor minimaal vier jaar met tijd voor voorbereiding en professionalisering. Daarmee krijgen de 130 juniordocenten die in april stopten met nakijken uit frustratie om tijdelijke contracten waar ze voor streden hun zin.

“Onderwijs geven aan studenten is structureel werk. Het tijdelijk inzetten van leerkrachten is niet logisch. Dat heeft dan ook effect op de kwaliteit van het onderwijs, want de vervanger is opnieuw iemand die net start en dus minder ervaren is,” zei docent politicologie Geert Luteijn vorige maand.

Advertentie teruggetrokken

Ten Dam is het daarmee eens. “Het is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs dat er zoveel flexibiliteit in zit,” zegt de bestuursvoorzitter. Ten Dam weet dat de UvA het relatief niet slecht doet. “Maar we doen het als werkgever nu niet goed. Dat gaan we veranderen.”

De twee advertenties die de afdeling mediastudies eerder deze week plaatste om tien à vijftien tijdelijke docenten te werven, trekt de bestuursvoorzitter dan ook in. “De UvA is één werkgever,” zegt Ten Dam die vastbesloten is om het tij voor de gehele universiteit te keren.

Onacceptabel hoge werkdruk

Behalve de duur van contracten wil de universiteit strakker toezien op de taken die docenten uitvoeren. Van alle docenten moet duidelijk worden hoe hun takenpakket er uitziet en hoe dat in de praktijk tot uiting komt. “Docenten die meer doen volgens hun functieomschrijving, moeten anders worden ingeschaald.”

Ten Dam erkent dat de UvA in de afgelopen jaren heeft verzaakt. “De universiteit is in de afgelopen jaren enorm gegroeid zonder dat de financiering is meegegroeid. Vooral voor docenten zijn de werkdruk en de onzekerheid onacceptabel hoog geworden. Dat moest veranderen.”

Niet afwachten

De koepelorganisatie Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties hebben op 12 mei een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Nederlandse Universiteiten 2022. Als onderdeel hiervan wordt een gezamenlijke studie gestart om vast te stellen hoe de positie van docenten in de volgende cao-periode verbeterd kan worden.

De UvA wacht deze studie niet af en gaat het komende collegejaar al werken met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. “We zijn nog in gesprek met de UvA-vertegenwoordigers van de vakbonden, maar we verwachten dat er overeenstemming wordt bereikt.”