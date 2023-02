UvA stelt onderzoek in na klacht docent over ‘woke’ gedachtegoed op universiteit

Beeld ANP / Robin Utrecht

Volgens de klacht zouden er bij de faculteit maatschappij en gedrag ‘ernstige institutionele misstanden’ zijn ‘die leiden tot een acute en fundamentele bedreiging van de academische vrijheid en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek’. In een opiniestuk in universiteitsblad Folia bekritiseerde Buijs het diversiteitsbeleid en het ‘woke’ gedachtegoed op de UvA.

Als voorbeeld noemde Buijs het ‘verschijnsel non-binair en de bijbehorende obsessie met pronouns’ (persoonlijke voornaamwoorden). Debat daarover zou ‘amper gevoerd kunnen worden’ zonder dat hij zou worden beschuldigd van discriminatie, schreef Buijs. Van zijn uitspraken over non-binair nam de opleiding Interdisciplinaire sociale wetenschap al ‘nadrukkelijk afstand.’

Botsen met andere rechten

Rector magnificus Peter-Paul Verbeek zegt dat de UvA staat voor academische vrijheid. “Het is het wezen van de universiteit, de ruimte om over bestaande en nieuwe kennis te debatteren, ook als dat lastig is. Die ruimte moet geborgd worden, het is een groot goed. Tegelijk moeten we beseffen dat academische vrijheid soms kan botsen met andere rechten en regels en gepaard gaat met verantwoordelijkheden.”

De onafhankelijke commissie, onder leiding van Carel Stolker, voormalig rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gaat de melding onderzoeken en aandacht besteden aan de begrippen academische vrijheid, wokeness en safe spaces. Buijs, die een beroep heeft gedaan op de klokkenluidersregeling, geeft de complimenten aan het college van bestuur voor het onderzoek, schrijft hij op Twitter. Eind juni worden de resultaten verwacht.

Een stevige onafhankelijke onderzoekscommissie met externe hoogleraren en brede onderzoeksopdracht. Wat wil je nog meer? Complimenten aan CvB UvA. Ben blij dat vertrouwen er weer is. Voor de zomer uitkomsten verwacht. https://t.co/9oFlgwsYty — Laurens Buijs (@laurensbuijs) 3 februari 2023

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: