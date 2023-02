UvA stelt extern onderzoek in naar emeritus hoogleraar Gawronski

De Universiteit van Amsterdam start het onderzoek naar Beeld Nina Schollaardt

Vorige week maakte de universiteit bekend verschillende meldingen te hebben ontvangen van medewerkers. De afgelopen week is uitvoerig gesproken met medewerkers en (oud-)studenten van de in opspraak geraakte archeoloog. Die gesprekken blijken nu aanleiding te zijn om dieper in de kwestie te duiken.

De universiteit maakt daarmee een inhaalslag: al jaren gold Gawronski als ‘heel ingewikkeld’ om mee te werken. Medewerkers ervoeren de ‘intimiderende’ opstelling van de deeltijdhoogleraar als zeer stressvol en op veel momenten zelfs als onmogelijk. Intern was het grensoverschrijdende gedrag bij iedereen bekend.

Veel meer mis

De archeoloog zei eerder dat er sprake was van één geval waarin hij ‘een professioneel verschil van mening’ had met een promovenda, maar nu blijkt dat er dus veel meer mis was. Volgens een woordvoerder van de UvA komt er een externe partij bij. “Naar aanleiding van de berichten in de pers hebben wij met verschillende (oud-)medewerkers en studenten gesproken die aangaven tijdens hun studie of werk negatieve ervaringen met Jerzy Gawronski te hebben gehad. Wij nemen deze signalen uiteraard serieus. Dit traject zal een aantal maanden in beslag nemen.”

De persoonlijke pagina van de archeoloog op de website van de UvA werd anderhalve week op stel en sprong verwijderd. Volgens de universiteit had hij dit zelf gedaan, maar Gawronski stelde dat hij geen toegang meer had tot het systeem en dat de UvA de pagina zou hebben verwijderd. Hij noemde de beschuldigingen ‘pure kul’.

Op 24 januari werd bekend dat Gawronski zich in zijn functie als hoofd van de archeologieafdeling van de gemeente, ruim vijftien jaar, langdurig schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Hij schreeuwde regelmatig en schold medewerkers uit. Het leidde ertoe dat meerdere werknemers ziek thuis kwamen te zitten en jaren na dato nog steeds last hebben van wat zij een ‘terreurregime’ noemen.