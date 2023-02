UvA start voorlopig geen nieuwe samenwerkingen meer met Shell

Drie weken geleden bezetten actievoerders het Binnengasthuis van de UvA, omdat ze wilden dat de universiteit zijn banden met Shell verbreekt. Beeld ANP

Soortgelijke samenwerkingen tussen universiteiten en bedrijven uit de fossiele industrie zijn al langer een heet hangijzer onder sommige studenten en medewerkers. Die vinden dat bedrijven als Shell aan greenwashing doen, door projecten op scholen te financieren op het gebied van groene energie.

De UvA schrijft nu in een persbericht dat de universiteit betrokken is bij vier projecten gericht op groene energie, waarbij Shell ook betrokken is. “Critici beschouwen de inbreng van Shell als greenwashing en vinden dat alle banden met vervuilende bedrijven moeten worden verbroken, ook als het gaat om ‘groen’ onderzoek. Anderen zijn van mening dat dit onderzoek een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie,” schrijft de UvA.

UvA-brede discussie

De universiteit wil nu verder gaan bekijken met wie en hoe er verder samengewerkt kan worden in de toekomst. “Hierover wordt in de komende periode een UvA-brede discussie georganiseerd, waarbij zoveel mogelijk studenten en medewerkers betrokken zullen worden.” Tot die discussie ‘afgerond’ is en er afspraken zijn gemaakt, heeft het College van Bestuur besloten geen nieuwe onderzoeken te starten met hulp van bedrijven uit de fossiele industrie.

“We zien dat onze acties effect hebben,” zegt Carlos van Eck, namens UvA Rebellion. “Je ziet dat de UvA moet reageren op onze eisen. Het is een kleine stap en het is nog lang niet bij wat we zouden willen: een permanent fossielvrije universiteit. De acties gaan daarom door. We zijn nog niet klaar.” Hij hoopt dat de ‘UvA-brede discussie’ er eentje wordt waaraan iedereen mee kan doen.

Shell noemt het tegenover het ANP ‘prima dat de UvA een discussie wil voeren over de samenwerkingen die zij hebben met Shell en soortgelijke bedrijven gezien de maatschappelijke discussie daarover op dit moment’. Wel is de oliemaatschappij ‘van mening dat samenwerken in de energietransitie belangrijk is wil je vooruitgang boeken, uitsluiten van partijen helpt daarbij niet. We zijn en blijven graag in gesprek met de UvA, wachten de uitkomsten verder af en gaan, zoals UvA ook zegt, voorlopig door met de lopende projecten’.

Drie weken geleden bezetten actievoerders nog het Binnengasthuis van de UvA, omdat ze wilden dat de universiteit zijn banden met Shell verbreekt en transparanter is over samenwerkingen met bedrijven uit de fossiele industrie. Tientallen studenten deden daaraan mee. De bezetting werd nog dezelfde dag door politie en ME beëindigd, waarna de universiteit aangaf te betreuren dat dit nodig was. In totaal werden toen 30 studenten gearresteerd.

Uiteindelijk hoefden zij niet voor de rechter te komen. Twintig zaken voor lokaalvredebreuk werden voorwaardelijk geseponeerd, onder de belofte dat de activisten de komende tijd geen strafbare feiten plegen. In de andere acht zaken werd besloten tot een zogenoemd beleidssepot, wat betekent dat het OM vervolging onwenselijk vindt.

