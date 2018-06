UvA realiseert 220 tijdelijke studentenkamers

Zowel op een recreatiepark in Spaarnwoude als in één van de torens van de voormalige Bijlmerbajes moeten studenten vanaf september 2018 een onderkomen kunnen vinden.



De UvA zegt hiermee internationale studenten een kans te willen geven op een goede start op de oververhitte woningmarkt. 'Zo wordt voorkomen dat studenten in hun zoektocht naar een kamer buiten de boot vallen.'



Wegwijs maken

Daarvoor is de universiteit een samenwerking met recreatiepark Droompark Spaarnwoude aangegaan. In het eerste halfjaar van het aanstaande collegejaar (van september tot en met februari) kunnen hier honderd studenten verspreid over 25 recreatiehuisjes terecht. Twee 'residence assistants' wonen ook op het terrein en moeten de studenten wegwijs maken.



Daarnaast is er voor 122 studenten plek in één van de torens van de voormalige Bijlmerbajes. Ook de Vrije Universiteit (VU) gaat hier studenten huisvesten. Het worden aparte kamers met een gemeenschappelijke badkamer en keuken.



Eerste semester

Allebei de locaties zijn tijdelijk, na februari moeten de studenten weer op zoek naar nieuw onderdak. De universiteit zal ze bij het tweede semester bijstaan, maar na het eerste jaar staan de studenten er alleen voor. 'Dan moeten ze hun eigen weg op de woningmarkt vinden.'



Eerder maakte de UvA al bekend dat oude werkkamers van hoogleraren in de Oudemanhuispoort worden omgebouwd tot tijdelijke studentenkamers. Het gaat om goedkope studenten­kamers, met een huur vanaf 200 euro exclusief servicekosten.



