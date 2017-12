UvA onderzoekt paringskans onaantrekkelijke vrouwtjesmot

Dit doen de dieren door hun seksferomonen (de geur waarmee mannetjes op soms wel honderden meters afstand worden aangetrokken) uit te scheiden in de buurt van andere aantrekkelijke vrouwtjes.



Uit het onderzoek is gebleken dat een onaantrekkelijk vrouwtje nooit bezoek krijgt van een mannetje, als het vrouwtje bij andere onaantrekkelijke motten zit.



Foutje

Maar als het minder bedeelde vrouwtje naast een aantrekkelijk exemplaar zit, is haar paringskans net zo groot als het aantrekkelijke vrouwtje. Mannetjes maken soms dus een 'foutje' als ze aan komen vliegen.



Wetenschapper Michiel van Wijk: "Deze resultaten laten zien dat de sociale omgeving belangrijk is. Onaantrekkelijke vrouwtjes maken in hun eentje geen schijn van kans, maar in de omgeving van een aantrekkelijk vrouwtje wel."



De resultaten van het onderzoek zijn afgelopen vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.