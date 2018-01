UvA-onderzoekers ontwikkelen methode om koraal te herstellen

Verder zijn de cemente vormen voorzien van verschillende oppervlakten en groeven. In deze miniscule leefgebiedjes is er ook plek voor fragiele koraalsoorten. Veel jonge koralen overleven het namelijk niet nadat ze teruggeplaatst worden.



Beter bestand

Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe methode effectief is. De meeste stenen met koraalpoliepen zaten binnen enkele weken stevig vast op het koraalrif. Na een jaar werden alle vormen teruggevonden met een of meer groeiende koralen.



Bovendien zijn de nakomelingen dankzij genetische combinaties uitgerust met eigenschappen die hun ouders niet hadden. Daardoor zijn ze beter bestand tegen de barre omstandigheden in het koraalrif, dat bedreigd wordt door overbevissing en bevuiling.



Verdwijnen

De verbeterde zaaimethode is daarnaast een stuk efficiënter dan de manier waarop eerder koraal werd hersteld. Tot nu toe gebeurde dat met de hand en voor elk koraalstukje apart, maar de nieuwe zaai-units maken het op grotere schaal mogelijk. En dat is belangrijk, omdat het koraal snel dreigt te verdwijnen. De actieve vorm van restauratie kan dit proces vertragen.



Het onderzoeksteam is op dit moment bezig het zaaiproces te verbeteren en kijkt of de stenen makkelijk te produceren zijn.