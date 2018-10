UvA krijgt puppykamer tegen tentamenstress

Toen studenten gevraagd werd naar hun ideale universiteitsbibliotheek kwam iemand met het idee voor een puppykamer. Ze had het eerder gezien in de Verenigde Staten. Het leek de UvA ook een goed idee.



"Dus zijn we gaan uitzoeken of het mogelijk was," zegt Marloes van Wagtendonk, beleidsmedewerker bij de universiteitsbieb van de UvA. "De UB wordt tijdens tentamenweken platgelopen, studenten werken heel hard, dus er mag wel wat ruimte zijn voor ontspanning."



Onder meer met dit initiatief wil de UvA daar een handje bij helpen. "We vonden best wat onderzoeken waaruit bleek dat interactie met honden het stressniveau kan verminderen." Ook zou je meer lachen en verlaagt het je bloeddruk.



Puppycursus

Via een castingbureau voor dieren kwam Van Wagtendonk terecht bij een puppycursus waarbij het knuffelen met studenten onderdeel is van de socialisatietraining. Tien pups van acht tot veertien weken oud en van verschillende rassen worden volgende week maandag en dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur losgelaten in een voorruimte van de Doelenzaal, de plek waar vroeger de paarden stonden.



Daar mag steeds een bups van tien studenten - onder begeleiding - een kwartiertje naar binnen, in totaal 160 man. Regels zijn er niet echt, behalve dan 'niet voeren en natuurlijk zachtjes doen'.



Binnen 45 minuten waren alle plekken voor het speelkwartier vergeven.