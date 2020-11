UvA koploper in meldingen van discriminatie

Een protest op de UvA afgelopen zomer naar aanleiding van de onthulling van seksueel wangedrag van een docent. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De universiteit spreekt van ‘goed nieuws’ omdat discriminatie zichtbaarder en bespreekbaarder wordt.

In het hoger onderwijs zijn er in 2019 bij vertrouwenspersonen op veertien universiteiten en twaalf hogescholen in Nederland zo’n 170 meldingen gedaan van discriminatie. In 2018 waren dat er 142, een jaar eerder nog 104.

Het hoogste aantal is vorig jaar gemeld op de Universiteit van Amsterdam (UvA): 22 meldingen van discriminatie. Dat waren er in 2018 nog 11. De meeste klachten kwamen binnen op de faculteit der geesteswetenschappen, blijkt uit een jaarverslag van de universiteit. Op basis waarvan wordt gediscrimineerd, is niet bekendgemaakt.

Goed nieuws

“Discriminatie komt helaas natuurlijk ook op universiteiten en hogescholen voor," zegt een woordvoerder van de universiteit. “Dat is jammer en onacceptabel. Tegelijkertijd is, hoe gek dit ook klinkt, goed nieuws." Volgens haar weten studenten en medewerkers beter de loketten te vinden om discriminatie aan de kaak te stellen. "We willen naar een cultuur toe waarin we elkaar daarop durven aanspreken. Dat is ook winst.”

Waar er in 2017 en 2018 gemiddeld 75 meldingen zijn gemaakt bij de vertrouwenspersonen op de UvA over ongewenst gedrag – inclusief, maar niet beperkt tot, discriminatie – zijn dat er in 2019 ook meer: 136. Daarvan komt het merendeel, zo’n 84, van medewerkers; 52 meldingen zijn gemaakt door studenten.

Wegwijzers

De woordvoerder heeft twee verklaringen voor de toename in het aantal meldingen. “In de maatschappij staat discriminatie weer hoog op de agenda, zeker na de dood van George Floyd." Bovendien is sociale veiligheid is al langer een thema op de universiteit. De UvA heeft de afgelopen anderhalve jaar bijvoorbeeld ‘wegwijzers’ gecreëerd voor studenten en medewerkers die zich in een onveilige situatie bevinden. Ook is er een nieuwe ombudsfunctionaris aangesteld.

Studenten uit minderheidsgroepen voelen zich minder vaak thuis op de universiteit. Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, zei toen al tegen deze krant dat ‘studentenwelzijn een belangrijk thema is, omdat omdat studenten kwetsbaar zijn voor mentale problemen en eenzaamheid’.

Seksueel wangedrag

Deze zomer onthulde NRC dat een docent jarenlang studenten aan de masteropleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed seksueel heeft lastiggevallen. Toen bleek al dat het aantal meldingen bij vertrouwenspersonen niet strookt met de realiteit. Begin deze maand bleek uit een onafhankelijk rapport ook dat de universiteit de meldingen over deze docent niet voldoende serieus nam.

Uit een representatieve enquête die voor de zomer van 2019 onder 634 studenten is afgenomen, blijkt dat 7 procent met discriminatie te maken heeft gehad op de universiteit, zo is ook te lezen in een jaarverslag van de universiteit. Dat zou inhouden dat er veel meer discriminatie plaatsvindt dan nu gemeld wordt op de universiteit die 34.000 studenten – en 6000 medewerkers – telt.

“We weten dat het aantal meldingen relatief weinig is," zegt de woordvoerder. “We zijn immers de grootste universiteit van Nederland.”