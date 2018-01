UvA: Geen 80 procent Chinezen in collegezaal

In haar speech bij de Dies Natalis, de 386ste verjaardag van de universiteit, ging Maex in op de internationalisering van de UvA. Vorig jaar steeg het aantal buitenlandse studenten stevig, mede door het introduceren van Engelstalige bachelors.



Dat is mooi, zegt Maex, maar er is een grens aan. In totaal is nu 15 procent van de UvA-studenten internationaal; maar onder eerstejaars loopt dit op naar 25 procent. De meerderheid komt uit Europa.



Chinezen

Ze vroeg de zaal in de Aula van de universiteit of ze zich konden voorstellen dat een collegezaal in de toekomst voor 80 procent bestaat uit studenten uit Duitsland of China. "Dat willen we niet," zei ze resoluut.



Hoe de instroom van buitenlandse studenten beperkt kan worden, weet de rector nog niet. "Wij willen bij Engelstalige opleidingen graag gemengde groepen uit verschillende landen en uit Nederland. Dan moeten we wel de mogelijkheid hebben om daarop te kunnen sturen - iets dat op dit moment nog maar lastig kan."

Juist die toegankelijkheid en de internationalisering kunnen met elkaar op gespannen voet komen te staan Rector Karen Maex