UvA gaat, ondanks wet, experimenteren met quotum voor buitenlandse studenten

Beeld ANP/Rob Brouwer

De universiteit gaf al eerder aan de groei van het aantal internationale studenten niet meer aan te kunnen. Zowel de kwaliteit van het onderwijs als de medewerkers staan onder druk. De afgelopen jaren is het aantal Nederlandse studenten op de UvA met 6 procent toegenomen. In diezelfde periode verviervoudigde het aantal internationale studenten. Van de 41.000 UvA-studenten komt nu 1 op de 3 uit het buitenland.

Vorig jaar al zei UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam dat onconventionele maatregelen overwogen zouden moeten worden ‘als het ministerie niet ingrijpt’. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf liet in juni weten dat er voorlopig geen wet komt die universiteiten toestaat bij toelating onderscheid te maken tussen internationale en Nederlandse studenten.

Na berichtgeving van NRC bevestigt de UvA dat nu toch te gaan doen. De universiteit benadrukt dat het om een proef gaat bij de studies psychologie en politicologie. Bij psychologie geldt nu al een zogenoemde numerus fixus: een maximumaantal studenten dat wordt toegelaten. Maar selecteren aan de poort op nationaliteit of taal mag dus eigenlijk niet.

Ook geen woonruimte

Van de 517 eerstejaarsstudenten psychologie kwamen er vorig jaar 363 uit het buitenland. Ingmar Visser, onderwijsdirecteur en docent aan de faculteit psychologie, waarschuwde al eerder voor deze ontwikkeling. “De Nederlandse gezondheidszorg komt in de knel als de universiteit niet het aantal internationale studenten mag sturen. Een deel van het beroepenveld is gekoppeld aan Nederland. Je hebt mensen nodig die klinische psychologie in het Nederlands kunnen praktiseren.”

Hoeveel procent van de studenten tijdens de pilot komend jaar uit het buitenland mag komen en hoe de universiteit het beleid precies gaat vormgeven, wordt de komende tijd bepaald, zegt een woordvoerder.

Los van het feit dat de UvA de groei van het aantal internationale studenten niet aankan, is in Amsterdam ook geen woonruimte voor (buitenlandse) studenten. Dit collegejaar zagen universiteiten geen andere optie dan studenten op te roepen niet naar Amsterdam te komen.

Luister ook naar onze podcast over waarom Amsterdamse universiteiten de noodklok luiden over internationale studenten.