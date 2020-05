UvA en VU zien ov-tijdslot voor studenten niet zitten

Het beoogde tijdslot moet lopen van 11.00 tot 15.00 uur. Beeld Marc Driessen

“Om de anderhalve meter te kunnen waarborgen, kunnen wij maar zo’n 20 procent van onze capaciteit gebruiken. Als dit dan ook nog binnen vier uur moet, kunnen we maar 5 procent van ons onderwijs realiseren.” Dat zei zij zaterdag in het programma Nieuwsuur.

Vanaf 15 juni hoopt de universiteit het fysieke onderwijs weer voorzichtig op te kunnen pakken. Om te voorkomen dat treinen in de spits te druk worden, wil het kabinet verschillende sectoren indelen in tijdslots. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, Infrastructuur) publiceerde donderdag een kamerbrief met de plannen, die tot stand kwam in overleg met de sectoren.

De Vrije Universiteit schaart zich volledig achter de noodkreet van Ten Dam. “Zij verwoordt wat wij allemaal vinden,” zegt een woordvoerder. “Online college geven gaat nog wel, maar het geven van werkgroepen en practica gaat niet digitaal. Laat staan het doen van onderzoek. Om deze dingen weer te doen hebben wij echt meer ruimte nodig dan die vier uurtjes.”

Terug om de tafel

Ten Dam zegt vooral bang te zijn dat deze maatregel in september van kracht blijft. “Tot de zomer zijn we blij met alle kleine beetjes, maar voor volgend schooljaar biedt dit natuurlijk geen enkel perspectief. Studenten en docenten snakken inmiddels naar fysiek contact. Om dat te hebben, moet je er wel kunnen komen.”

Daar sluit de VU zich bij aan: na de zomer wil de universiteit weer vol aan de bak. Of dat gaat lukken, hangt voor een groot deel af van de afspraken rond het openbaar vervoer, stelt de woordvoerder. “We moeten terug om de tafel met het kabinet en vervoersbedrijven.”

En wat zou daar dan uit moeten komen? Een ruimer tijdslot zou al een hoop schelen, stelt Ten Dam, bijvoorbeeld van 10.30 tot 16.00 uur. Ook pleit ze ervoor om het probleem regionaal in plaats van landelijk op te lossen. “De vervoersstromen verschillen per regio. Misschien kunnen op bepaalde routes extra bussen worden ingezet.”