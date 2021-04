UvA en VU weer open? De meeste studenten zitten voorlopig nog ‘gewoon’ thuis

Beeld Maarten Steenvoort

Goed nieuws, dinsdag tijdens de persconferentie: hogescholen en universiteiten mogen vanaf volgende week weer studenten ontvangen, zij het hooguit één keer per week. “Eindelijk weer direct contact met docenten en andere studenten. Eindelijk weg achter de laptop,” beloofde premier Mark Rutte. Meer fysiek onderwijs is van groot belang, zei ook minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) over de gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs.

De Amsterdamse universiteiten zeggen dan ook alles in het werk te stellen om studenten weer op de campus te krijgen. Vanwege Koningsdag, komende dinsdag, zal dat per 28 april gebeuren. Maar door alle beperkingen en maatregelen zitten de meeste studenten de komende tijd toch nog ‘gewoon’ thuis achter de laptop.

Een woordvoerder van de VU noemt het een enorme opsteker voor studenten. “Maar we zitten natuurlijk met allerlei belemmeringen. Eigenlijk gaan we terug naar de situatie van voor 16 december.”

Kleinschalig

De belangrijkste beperking is dus dat studenten slechts eenmaal per week naar de universiteit mogen komen. Maar dat kan alleen als er plek is, want met inachtneming van de 1,5 meter afstand zitten de onderwijsinstellingen nog maar op zo’n 30 procent van de capaciteit. In de praktijk betekent dat vooral kleinschalige ontmoetingen. “Dan moet je denken aan werkcolleges, practica, mentorgesprekken, toetsing en projecten. Alle hoorcolleges blijven online,” zegt een woordvoerder van de UvA.

Wat er mag, hangt bij de UvA af van de opleiding. “Kleine opleidingen mogen meer, terwijl grote opleidingen en die met veel buitenlandse studenten vooral online les blijven geven. Voor hen is het heel moeilijk om fysiek naar de universiteit te komen. Het belangrijkste is dát we onderwijs geven en dat kun je studenten op die manier niet ontzeggen.”

Zelftest

De VU- en UvA-studenten kunnen twee keer per week online een zelftest aanvragen bij het ministerie van Onderwijs. Die is gratis en en het bewijs dat je negatief bent getest is niet verplicht om te tonen om toegang tot de les te krijgen. De verantwoordelijkheid ligt bij studenten zelf.