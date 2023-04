UvA en het Rijksmuseum ontvangen president Macron

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima proosten met de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte. Beeld ANP

De koning bezoekt in de ochtend samen met president Macron de bètafaculteit van de Universiteit van Amsterdam op het Amsterdam Science Park. Daar staat de Nederlands-Franse samenwerking op het gebied van onder meer quantumtechnologie centraal. De koningin is op datzelfde moment samen met de presidentsvrouw bij een inloopvoorziening van de stichting Mind US, waar Máxima erevoorzitter van is. Ze spreken er over de mentale gezondheid van jongeren en de aanpak en doelstellingen van de stichting.

Het gezelschap wordt herenigd in het Rijksmuseum. Het koningspaar en het presidentiële koppel bezoeken samen met onder anderen premier Rutte de Vermeer-tentoonstelling. Máxima en Brigitte Macron maken aansluitend een rondvaart met vrouwelijke bestuurders.

Vriendschap uitbouwen

Later op de dag spreken afvaardigingen van de Nederlandse en Franse kabinetten met elkaar, voor de tweede zogeheten regeringsconsultatie. Het overleg is bedoeld om ‘de vriendschap en samenwerking tussen Nederland en Frankrijk verder uit te bouwen en naar een hoger niveau te brengen’, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. De kabinetten spreken onder meer over defensie, innovatie, energie, buitenlandse zaken, migratie en wetenschappelijk onderzoek. Ook spreekt Rutte een-op-een met Macron tijdens een rondvaart over de grachten.

Het bezoek van de Franse president werd dinsdag opgeschud door betogers die een toespraak van hem in Den Haag verstoorden. Zij betitelden Macron als de ‘president van geweld en hypocrisie’ en rolden verschillende spandoeken uit. De betogers verwezen naar de aanhoudende demonstraties in Frankrijk, in een reactie op een omstreden pensioenwet.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: