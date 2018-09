UvA doet aangifte na bezetting P.C. Hoofthuis

De UvA laat weten dat de actievoerders bij het naar binnen gaan vrijdagochtend de deuren van het pand hebben geforceerd en beschadigd. 'Zij hebben eisen geformuleerd. Veel van deze eisen zijn gericht aan Den Haag. De noodzaak tot structureel betere financiering van het hoger onderwijs hebben wij zelf al eerder scherp verwoord in onze brief aan de minister van Onderwijs,' aldus het CvB.



Ook is de studenten verteld dat het niet de bedoeling is dat ze in het universiteitsgebouw zullen overnachten en is ze herhaaldelijk gevraagd vrijwillig te vertrekken. Hieraan wordt geen gehoor gegeven.



Confrontatie

UvA-voorzitter Geert ten Dam is bij het P.C. Hoofthuis aanwezig en zegt dat staken hun goed recht is. "We hebben niet voor niks WO in Actie gesteund, maar jullie moeten echt naar Den Haag." Ook vraagt ze de bezetters of er een mogelijkheid is dat ze het pand verlaten: "Anders loopt het op een confrontatie uit en daar zit niemand op te wachten. Anders gaat alle energie naar Amsterdam, terwijl die naar buiten moet."