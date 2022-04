UvA-docenten stoppen met nakijken uit frustratie om tijdelijke contracten

Universiteit van Amsterdam op Roeterseiland. Beeld Nina Schollaardt

“Het is ontzettend frustrerend dat je wordt ontslagen nadat je drie jaar een beroep hebt geleerd waar je veel tijd in hebt geïnvesteerd,” zegt docent politicologie Geert Luteijn. “Onderwijs geven aan studenten is structureel werk. Het tijdelijk inzetten van leerkrachten is niet logisch. Dat heeft dan ook effect op de kwaliteit van het onderwijs, want de vervanger is opnieuw iemand die net start en dus minder ervaren is.”

Tijd voor actie dus, vindt Casual UvA. De groep schreef vrijdag in een brief aan het College van Bestuur (CvB) dat ze gedurende blok 4 geen eindopdrachten van studenten gaan beoordelen. Het onderwijs gaat wel gewoon door. Docenten van de opleidingen antropologie, politicologie, sociologie, bèta-gamma, geografie, Future Planet Studies en interdisciplinaire studies doen mee. Hoeveel van hen er precies meedoen, is niet bekend.

Binnen de faculteit Maatschappij- en Geesteswetenschappen en de studies sociologie, antropologie en interdisciplinaire studies heerst volgens Luteijn de meeste onvrede. Het aantal studenten is daar de afgelopen tijd relatief snel gegroeid, waardoor er nu veel junior docenten werkzaam zijn.

Duidelijkheid nodig

Met de staking hoopt de actiegroep op verbetering van de positie van junior docenten met een tijdelijk contract. De concrete eisen: er moeten vaste contracten komen, er moet meer transparantie zijn over de hoeveelheid werk en ook moet er moet ruimte ontstaan voor professionele ontwikkeling.

Luteijn vindt het jammer dat het zo ver heeft moeten komen: “We willen natuurlijk liever ons werk doen, maar zolang het CvB geen duidelijkheid geeft over hoe zij in deze discussie staan, is actie nodig.”

Overigens is de docent politicologie zelf voorbeeld van hoe het anders kan. Zijn contract aan de UvA loopt deze zomer af en dan maakt hij de overstap naar de VU. Daar krijgt hij direct een contract voor een termijn van vier jaar. “Dat laat zien dat er binnen de huidige cao wel mogelijkheden zijn om junior docenten beter te behandelen, maar dat wordt door de UvA nu nagelaten.”