UvA-docent neemt ontslag vanwege versoepelingen: ‘Alleen met vaccinatie welkom’

UvA-locatie Roeterseiland in Amsterdam. Beeld Nina Schollaardt

Studenten en docenten hoeven binnenkort geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden en mondkapjes mogen af in de collegezalen, maar de docent literatuurwetenschappen is het daar niet mee eens. ‘Zoals vele andere bedrijven die op winst belust zijn of doen alsof ze dat zijn, heeft de UvA ervoor gekozen zich te richten op wat toegestaan is, in plaats van wat verantwoord is,’ schrijft Cornell in een opiniestuk in studentenblad Folia.

Cornell wijst erop dat de GGD en het Outbreak Management Team (OMT) adviseerden om de maatregelen in het hoger onderwijs nog niet te versoepelen, onder meer omdat nog te weinig studenten volledig gevaccineerd zijn. Het kabinet nam deze adviezen niet over. Vanaf de start van het nieuwe collegejaar op 6 september mag weer op locatie onderwijs gegeven worden in groepen van maximaal 75 mensen, zonder anderhalve meter afstand en mondkapjes.

‘Hygiënetheater’

Volgens Cornell wordt de universiteit ‘medeplichtig aan de schandalige manier waarop dit kabinet deze crisis heeft aangepakt’. De UvA heeft voor het komende collegejaar een aantal regels ingesteld en de overheid beperkt het aantal studenten dat in een collegezaal mag zitten. Cornell noemt dat ‘hygiënetheater’ en ‘een grap’.

De wetenschapper ziet fysiek onderwijs voor enkel studenten die volledig gevaccineerd zijn als enige oplossing en verwacht met de huidige plannen dat de universiteit binnen enkele weken de deuren weer moet sluiten. “Het onderwijs zal weer haastig terugkeren naar Zoom.”

‘Begrip voor de zorgen’

“We begrijpen de zorgen van deze docent, maar de studenten die vaak al tijden thuis achter een beeldscherm thuis zitten willen wij ook weer fysiek onderwijs kunnen bieden,” zegt een woordvoerder van de UvA in een reactie. “We zijn als onderwijsinstelling blij met de versoepelingen van het kabinet, eenzaamheid en mentale problemen onder de studenten namen toe.”

De UvA roept iedere student op om zich te laten vaccineren en zorgt voor een goede ventilatie op de universiteit. “We doen er alles aan om coronabesmettingen op onze instellingen tegen te gaan.” Binnenkort wordt er in een universiteitsgebouw zelfs een priklocatie geopend waar studenten hun vaccinatie kunnen halen. Op specifieke kritiekpunten in het opiniestuk wil de woordvoerder niet in gaan. “Zijn kritiek laten we bij hem.”