UvA: Bezetting P.C. Hoofthuis kostte 89.148 euro

Uit de uitsplitsing van kosten door de UvA blijkt dat de studenten een behoorlijke troep hebben gemaakt. De universiteit was 5.689 euro kwijt aan schoonmaakkosten in het weekend dat volgde. Ook is tijdens het protest en de dagen die daarop volgden 24.583 euro uitgegeven aan beveiligingskosten. De UvA laat weten een succesvolle schadeclaim in te hebben gediend bij de verzekeraar.



De bezetting van het P.C. Hoofthuis was kort, maar in vergelijking met vergelijkbare gevallen krachtig. In 2015 werden de UvA-locaties Bunge- en Maagdenhuis gedurende lange tijd bezet. In die laatste locatie bivakkeerden zes weken lang studenten. Die acties kostten de universiteit destijds 706.780 euro.



