Uur van de waarheid voor burgemeesterbenoeming

Het zou een forse overwinning betekenen voor regeringspartij D66.



Het debat dat vorige week over de kwestie werd gevoerd, was nog spannend. Onder meer regeringspartijen CDA en VVD hadden nog vragen. Zij willen dat de burgemeester ook in de toekomst "relatief onafhankelijk blijft". Het CDA gaf uiteindelijk aan voor te zullen stemmen, de VVD is vooralsnog niet overtuigd.



Bezorgd

Een deel van de senaat toonde zich bezorgd dat het schrappen van de huidige procedure meteen de weg effent voor een gekozen burgemeester, ofschoon er in het voorstel waarover wordt gestemd nog geen nieuwe procedure wordt beschreven. De benoeming gebeurt nu nog per Koninklijk Besluit.



D66-voorman Rob Jetten, die het plan vorige week verdedigde, zei niet van plan te zijn "heel snel'' een wetswijzing in te dienen om een volgende stap vast te leggen. Hij wil eerst een brede discussie over de positie van de burgemeester.