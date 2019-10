Utrechtse wethouder volgt opgestapte Udo Kock op

De Utrechtse wethouder Victor Everhardt volgt in Amsterdam Udo Kock op. Beeld Desiree Meulemans

Everhardt verruilt na negen jaar het stadhuis van Utrecht voor de Stopera in Amsterdam. D66 kiest hiermee voor een zeer ervaren bestuurder die voor rust moet zorgen op een aantal gevoelige dossiers, zoals vuilverbranding AEB, de Zuidas en Schiphol.

Everhardt (51) is een jurist die na een ambtelijke carrière bij de rijksoverheid in 2010 als wethouder Zorg begon in Utrecht. In 2014 kwam daar de portefeuille Werk & Inkomen, Juridische Zaken en Jeugdzorg bij. Al die jaren was hij ook verantwoordelijk voor de grootschalige ontwikkeling van het Utrechtse stationsgebied, dat een metamorfose ondergaat.

Tippelzone

Sinds 2014 trad Everhardt als eerste locoburgemeester ook op als de plaatsvervanger van burgemeester Jan van Zanen en stond hij in die hoedanigheid aan het roer van de stad toen Van Zanen enkele maanden ziek thuis zat.

Een tegenslag in zijn bestuur­lijke loopbaan was dat hij de geplande verplaatsing van een tippel­zone niet van de grond kreeg, onder druk van ondernemers en omwonenden.

Everhardt krijgt in Amsterdam de volledige portefeuille van Udo Kock onder zijn hoede: Financiën, Economie, Lucht- en Zeehaven, Deelnemingen, Zuidas en Marineterrein.

Niet verhuizen

Kock trad in september af vanwege de gang van zaken rond het hoofdpijndossier AEB, de vuilverbrander in gemeen­telijk eigendom. Kock wilde het afvalbedrijf privatiseren en had een overnamekandidaat aangezocht, maar de rest van het stadsbestuur wees verkoop aan sloopbedrijf Beelen van de hand. Daarop hield Kock de eer aan zichzelf.

Voor D66 was het aftreden van Kock geen reden om uit de coalitie te stappen, daarom moest de partij op zoek naar een nieuwe bestuurder. “Met Victor hebben we een wethouder die er direct staat”, zegt fractieleider Reinier van Dantzig. “Hij heeft jarenlange ervaring opgebouwd in Utrecht en we hebben er vertrouwen in dat hij met ons het coalitieakkoord verder gaat uitvoeren.”

Everhardt laat wel weten dat hij niet naar Amsterdam zal verhuizen. “Twee van mijn kinderen zitten op de middelbare school. Hen in deze levens­fase oppakken om het avontuur van de wethouder te volgen, ga ik als vader niet van hen eisen,” zegt hij. “Ik krijg alle steun van mijn gezin voor de stap in mijn bestuurlijke carrière, maar het gezin blijft wel slapen in Utrecht-West”

De gemeenteraad moet tijdens de raadsvergadering van 6 november instemmen met de voordracht van Everhardt en hem een ontheffing verlenen voor het woonplaatsvereiste.