‘Utrecht beste fietsstad van de wereld, Amsterdam vijfde’

Mensen op de fiets in het Vondelpark. Beeld ANP

In het onderzoek, uitgevoerd door verzekeraar Coya, werd gekeken naar het weer, de criminaliteit en veiligheid, de infrastructuur, het aantal deelfietsen en evenementen.

De lagere score van Amsterdam ten opzichte van Utrecht komt onder andere omdat in Amsterdam bijna vier keer zo veel ongelukken met fietsers zijn dan in Utrecht (1019 versus 280 per 100.000 fietsers).

Transportmiddel

Een ander opvallend verschil is dat volgens het onderzoek in Utrecht 51 procent van de mensen de fiets als dagelijks transportmiddel gebruikt, terwijl dat in Amsterdam 32 procent is.

De Duitse plaats Münster eindigde als tweede, voor Antwerpen en Kopenhagen. Aan het onderzoek deden negentig steden mee.

In februari van dit jaar werd Veenendaal door de Fietsersbond als beste fietsstad van Nederland. Veenendaal maakte geen deel uit van het onderzoek van het World Economic Forum. Amsterdam was in dat onderzoek een van de slechtste fietssteden van Nederland. Dat kwam volgens de Fietsersbond vooral omdat fietsers vaak moeten omrijden en omdat het voor kinderen en ouderen gevaarlijk is op de fietspaden.